MZ napisało w kwietniu do prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej. Odpowiedzi wciąż brak

24 kwietnia Ministerstwo Zdrowia wystosowało do Andrzeja Matyi, prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej list, w którym poproszono o „zaangażowanie samorządu w zachęcanie lekarzy do podejmowania zatrudnienia dodatkowych pracowników medycznych, którzy mogliby być kierowani do pracy przy bezpośrednim zwalczaniu epidemii zakażeń wirusem SARS-CoV-2". Jak udało się ustalić portalowi tvp.info, pismo do dziś pozostało bez odpowiedzi.

Resort zdrowia zwrócił się też we wspomnianym liście z prośbą o „przekazanie za pośrednictwem Okręgowych Izb wszystkim Członkom samorządu lekarskiego załączonych informacji na temat zasad kierowania do pracy przy zwalczaniu epidemii, zatrudniania, wynagradzania, pokrywania kosztów zakwaterowania i wyżywienia oraz gwarancji należnych osobom kierowanym”.



W piśmie wyrażono nadzieję na pozytywny odzew lekarzy, którzy mogą uczestniczyć w pracy przy bezpośrednim zwalczaniu epidemii. Poproszono też samorząd o „podjęcie działań na rzecz pozyskiwania zgłoszeń i przekazywanie ich do właściwych terytorialnie Urzędów Wojewódzkich do 28 kwietnia 2020 r.”.



Portal tvp.info zwrócił się w tej sprawie z pytaniami do Naczelnej Izby Lekarskiej. Zapytaliśmy, czy prezes bądź NIL potwierdza tę informację, jak wygląda komunikacja w tej sprawie od kwietnia oraz czy odbyły się jakieś konsultacje, rozmowy i spotkania.



Jak dotąd nie otrzymaliśmy odpowiedzi.

