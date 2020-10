Giertych zemdlał podczas przeszukania domu. Został zabrany do szpitala [WIDEO]

Zatrzymany przez Centralne Biuro Antykorupcyjne adwokat Roman Giertych zasłabł podczas przeszukania jego willi w Józefowie. Został wyniesiony nieprzytomny z domu do karetki na noszach. Zabrano go do szpitala.

Roman Giertych znalazł się w grupie zatrzymanych przez CBA na polecenie Prokuratury Regionalnej w Poznaniu. Zatrzymanie ma związek ze sprawą wyprowadzenia kwoty niemal 92 mln zł z giełdowej spółki deweloperskiej. Zdaniem Giertycha, celem jego zatrzymania jest, jak napisał na Twitterze, „przykrycie katastrofy epidemicznej rządu PiS”.



Przez CBA w czwartek przeszukane zostały willa Giertycha w Józefowie i jego kancelaria adwokacka na Nowym Świecie w Warszawie. Podczas przeszukania w willi adwokat zasłabł. Na miejsce przyjechała karetka pogotowia. Został wyniesiony nieprzytomny z domu na noszach do karetki i zabrany do szpitala.



Jak powiedziała dziennikarzom jego córka, Giertych zemdlał w toalecie, do której wszedł z funkcjonariuszem CBA.



Maria Giertych twierdzi, że, gdy jej ojciec odpowiedział „nie” na pytanie „funkcjonariuszy o to czy ma myśli samobójcze wybuchli oni śmiechem”.

Tata trafił do szpitala po tym jak zemdlał w obecności funkcjonariusza CBA w łazience. Wcześniej czuł się dobrze i mówił, że po jego odpowiedzi „nie” na pytanie funkcjonariuszy o to czy ma myśli samobójcze wybuchli oni śmiechem. Nie chcę myśleć co się stało. Dziękuje za wsparcie. — Maria Giertych (@GiertychMaria) October 15, 2020

