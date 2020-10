„Nie myliłem się...” – Tusk broni swojego mecenasa

„Nie myliłem się, niestety” – tymi słowami były premier Donald Tusk skomentował informację o zatrzymaniu Romana Giertycha. Zasugerował, że to zemsta „władzy” za „ujawnienie jej korupcyjnego charakteru”.

Tusk zacytował wcześniejszy wpis, w którym zapowiadał, że obecny rząd „nie daruje” Giertychowi rzekomego ujawnienia „istoty bezprawnych działań w wymiarze sprawiedliwości.

. #CBA zadbało o kajdanki, Ziobro o groźnie brzmiące zarzuty a Kurski i jego #kurwizja o to, żeby o 19.30 „ciemny lud to kupił”. I to jest zorganizowana grupa... #MuremzaRomanem