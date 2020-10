Mec. Dubois: Jestem spokojny, że Giertych wyjdzie z tego z podniesioną głową

– Moje doświadczenie życiowe jest takie, że w przypadku bardzo poważnych zarzutów okazywało się, że brak jest jakichkolwiek dowodów i zapadają wyroki uniewinniające. Jestem tutaj głęboko spokojny, że pan Roman Giertych wyjdzie z podniesioną głową z tego wszystkiego – powiedział portalowi tvp.info mecenas Jacek Dubois. Prawnik odniósł się do zatrzymania Romana Giertycha przez CBA.

Jak informuje CBA, zatrzymania mają związek z prowadzonym przez Delegaturę CBA we Wrocławiu pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Poznaniu śledztwem dotyczącym działań na szkodę spółki notowanej na GPW.



Wraz z Giertychem zatrzymano też biznesmena Ryszarda Krauzego oraz dziesięć innych osób. Zatrzymani mają usłyszeć zarzuty działania na szkodę spółki, przywłaszczenia mienia i prania pieniędzy.



„Materiał zgromadzony przez CBA wskazuje, że zatrzymani brali udział w zorganizowanym procederze polegającym na wyprowadzaniu pieniędzy ze spółki, przywłaszczeniu i praniu pieniędzy. Szkoda w mieniu przekracza 90 mln zł” – podaje Biuro. Córka Romana Giertycha, Maria, podkreślała komentując wydarzenia, że jej ojciec „nie był w żadnej radzie nadzorczej od 30 lat”.



Mec. Dubois z kolei powiedział portalowi tvp.info, że Roman Giertych wiedział, iż od dłuższego czasu wszyscy jego klienci są „przepytywani i inwigilowani oraz namawiani”, żeby „dostarczyć przeciwko niemu cokolwiek”. – Od dawna szukano na to haków. (…) Pytał (Giertych) nawet, czy mam podobną sytuację, czy wszyscy moi klienci są przepytywani, wzywani i czy próbuje uzyskać się od nich jakieś kompromitujące materiały. On się z tego śmiał, bo wychodził z założenia, że nie ma żadnych powodów do niepokoju – powiedział nasz rozmówca.



W ocenie mec. Dubois zarzut wobec Giertycha „ma na celu przede wszystkim wyeliminowanie go z jutrzejszego posiedzenia, które się odbędzie w sprawie pana Leszka Czarneckiego”. Chodzi o reprezentowanego przez Giertycha biznesmena, który ma status podejrzanego w śledztwie dotyczącym afery GetBack.

