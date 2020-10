Zatrzymano Zbigniewa S. za kolejne przywłaszczenie pieniędzy darczyńców

Policja zatrzymała Zbigniewa S. w związku ze śledztwem w sprawie przywłaszczenia w okresie od października do grudnia 2019 roku pieniędzy w kwocie 253 tys. zł – poinformowała Prokuratura Krajowa. Biznesmen „usłyszał zarzuty działania na szkodę Fundacji swojego imienia, przywłaszczenia pieniędzy pochodzących z wpłat od darczyńców, uczynienia sobie z tego procederu stałego źródła dochodu, a także prania pieniędzy”. Grozi mu za to kara nawet 15 lat więzienia.

Do zatrzymania Zbigniewa S. doszło na na polecenie Prokuratury Regionalnej w Lublinie. „Jak wynika z poczynionych ustaleń, zarzucanych mu przestępstw podejrzany dopuścił się w warunkach recydywy” – podała Prokuratura Krajowa w komunikacie.



Jak poinformowano, „Zbigniew S. zarządzając swoją fundacją w okresie od 2 października do 27 grudnia 2019 roku, zorganizował co najmniej 23 zbiórki pieniędzy. Były to akcje promocyjne na różne cele charytatywne, np. na budowę lub dokończenie budowy domu dla potrzebujących, dla chorego na białaczkę i nowotwór jelita, na zakup protezy nogi, na rehabilitację, a także na pokrycie długów i jedzenie dla potrzebujących”.



Z kontroli rachunków fundacji wynika, że od 21 października do 29 grudnia 2019 roku „Zbigniew S. przywłaszczył sobie łącznie 253 tys. zł pochodzące z wpłaconych przez darczyńców na konta fundacji pieniędzy, wykorzystując do przestępczego procederu kartę płatniczą fundacji oraz dokonując przelewów z konta fundacji”.



Według śledczych, „podejrzany przeznaczył przywłaszczone środki w kwocie 217 tys. zł. na zakup żetonów do gry w jednym z warszawskich kasyn. Pozostałe pieniądze rozdysponował poprzez udzielenie nieoprocentowanej pożyczki w kwocie 11 tys. zł. oraz zapłatę honorarium adwokackiego i zwrotu kosztów procesowych w prywatnej sprawie, w wysokości 25 tys. zł”.

Prokuratura Krajowa zaznacza, że „przestępcza działalność Zbigniewa S. trwa od wielu lat. W okresie od 2000 do 2020 roku sądy różnych instancji wydały 20 orzeczeń skazujących Zbigniewa S.” Zauważono, że „jako skazany odbywał on wielokrotnie kary bezwzględnego pozbawienia wolności i kary ograniczenia wolności; wymierzano mu również grzywny”.



Zbigniew S. był karany głównie za oszustwa i przywłaszczenia. Był też „skazany m.in. za przestępstwa ścigane z oskarżenia prywatnego” oraz „za fałsz dokumentów czy składanie fałszywych zeznań”.



Dodano, że „jako pensjonariusz zakładów karnych Zbigniew S. nigdy nie był nagradzany, zaś wymierzono mu 51 kar dyscyplinarnych. W trakcie odbywania kary nie przestrzegał on obowiązującego porządku i dyscypliny, posługiwał się agresją werbalną i groźbami, był niezdyscyplinowany i wulgarny”.

#wieszwiecej Polub nas