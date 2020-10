Kuriozalne zarzuty ratusza. „Za rozkłady odpowiada Trzaskowski, nie premier” [WIDEO]

Rzeczniczka warszawskiego ratusza poinformowała o dodatkowych kursach autobusów na cmentarze i przy okazji zaatakowała rząd za brak reakcji. – Skoro Warszawa uruchamia – o zgrozo! – autobusy cmentarne, to jest odpowiedzialność samorządu. Dlatego nie powinni kierować pretensji do rządu, że nic nie robi. Rząd nie jest od tego, żeby ustawiać kursy autobusów miejskich. To Rafał Trzaskowski ma się tym zajmować, a nie premier Mateusz Morawiecki czy inna osoba z jego gabinetu – powiedział portalowi tvp.info poseł PiS Jan Mosiński.

– W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców i w związku z brakiem reakcji ze strony rządu Rafał Trzaskowski już teraz podjął decyzję, że od soboty na trasy wyjadą autobusy linii cmentarnych. Wydłużymy kursowanie specjalnych autobusów, co pozwoli rozłożyć w czasie wizyty na cmentarzach – napisała na Twitterze Karolina Gałecka, rzecznik Urzędu Miasta Stołecznego Warszawa.



Czemu ratusz oczekuje od rządu działań w sprawie komunikacji miejskiej? Nie radzi sobie z nią? – To jakaś zupełnie absurdalna sprawa. Władze Warszawy często mówią że ten straszny rząd zabiera kompetencje samorządowcom, a oni powinni decydować o większej liczbie spraw. Tymczasem tutaj odwołuje się do rządu, żeby rząd układał rozkład jazdy autobusów miejskich. To jakiś absurd – odpowiedział wiceminister infrastruktury Marcin Horała.



– Ja nie znam wypowiedzi pani rzecznik, więc trudno mi się do niej ustosunkowywać. Były jednak propozycje, aby wprowadzić dodatkowy dzień wolny. Tak, aby nie kumulować wyjazdów na cmentarze. Wiemy o tym, że to bardzo często ludzie starsi w czasie Zaduszek i Wszystkich Świętych jadą na cmentarze, a oni są najbardziej narażeni. Dobrze, że prezydent Trzaskowski wprowadza taką komunikację, aby utrudnić zarażanie się – tłumaczył poseł Koalicji Obywatelskiej Paweł Zalewski.



– Ja ten wpis interpretuję tak, że prezydent Trzaskowski chciałby, żeby rząd wypowiedział się, jeżeli chodzi o Wszystkich Świętych. Ja oczekuję od rządu większej aktywności, jeśli chodzi o walkę z epidemią koronawirusa. Nie mieszajmy jednak ministrów czy premiera do rozkładów jazdy, bo to domena samorządu. Oczekujmy od członków rządu, że zajmą się swoją robotą – stwierdził poseł Lewicy Tomasz Trela.

Ratusz, który zachowuje się jakby oczekiwał od rządu działań w sprawie komunikacji miejskiej, musi teraz uporać się z wyciekiem ścieków do Wisły. Przez intensywne opady deszczu most pontonowy na rzece jest demontowany. Ścieki po awarii oczyszczalni „Czajka” znów będą spływać do Wisły. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski zapowiada ozonowanie. Pełnomocnik ministra środowiska Łukasz Lange wyjaśnił w rozmowie z portalem tvp.info, że ozonowaniu będzie podlegać około 1 proc. nieczystości, a metoda ta ma sens tylko wtedy, gdy ciecz jest już praktycznie oczyszczona.



Czy Trzaskowski powinien poszukać jakiegoś rozwiązania, a nie czekać na pomoc rządu? – To jakaś niekończąca się opowieść. Nie chcę atakować prezydenta Trzaskowskiego, ale naprawdę powinien skupić się na Warszawie, bo jest prezydentem stolicy. Odpuścić sobie tworzenie ruchów politycznych, bo prezydent miasta ma naprawdę bardzo dużo roboty – mówił poseł Trela z Lewicy.



– Widać, że Rafał Trzaskowski dramatycznie nie radzi sobie z zarządzaniem miastem. Podlegli mu ludzie także nie radzą sobie z takimi sprawami. Co innego jest atakować rząd, występując w telewizji, a czym innym sprawne rządzenie. Tutaj pan Trzaskowski wyłożył się na całej linii – ocenił wiceminister Horała.



– Ścieki przez lata, kilkadziesiąt lat, a właściwie zawsze, do momentu zbudowania „Czajki” spływały z lewobrzeżnej Wisły. Dobrze, że „Czajka” została zbudowana i powinna jak najszybciej wrócić do stanu operacyjnego. Prezydent Trzaskowski zapowiada też jedną bardzo ważną rzecz. Przebudowę podkopu pod Wisłą, którym te ścieki miałyby być transportowane w taki sposób, aby uniezależnić się od stanu hydrologicznego Wisły – bronił Trzaskowskiego poseł Zalewski z KO.



– Zdaniem fachowców ozonowanie w chwili obecnej ścieków wprost do Wisły nie ma najmniejszego sensu, bo to zaledwie 1 proc. skuteczności. Ozonowanie ścieków bytowych jest być może zasadne, kiedy przechodzą przez fazę piaskowania i oczyszczenia na pierwszym etapie. Zrzucanie ścieków wprost do Wisły i ich ozonowanie może wywoływać odwrotne skutki od zamierzonych, czyli powstawanie różnego rodzaju związków chemicznych, które będą truły nie tylko ryby, ale całą faunę i florę – powiedział poseł Mosiński z PiS-u.