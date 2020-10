Nowe decyzje w walce z pandemią. Konferencja premiera i ministra zdrowia

Premier Mateusz Morawiecki oraz minister zdrowia Adam Niedzielski przedstawią w czwartek na konferencji prasowej, planowanej na godz. 17:00, decyzje Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego – zapowiedział rzecznik rządu Piotr Müller. Według wcześniejszych informacji mają one dotyczyć narzędzi walki z koronawirusem.

W czwartek przed południem pod przewodnictwem premiera Mateusza Morawieckiego zebrał się Rządowy Zespół Zarządzania Kryzysowego.



„O 17:00 konferencja prasowa premiera Mateusza Morawieckiego (zdalna z kwarantanny) oraz ministra zdrowia Adama Niedzielskiego, na której zostaną przedstawione decyzje Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego” – zapowiedział rzecznik rządu.



Wcześniej Müller informował, że podczas posiedzenia RZZK mają zostać „podjęte decyzje co do wprowadzenia nowych środków profilaktycznych i narzędzi do walki z koronawirusem”.

Resort zdrowia poinformował w czwartek, że badania laboratoryjne potwierdziły zakażenie koronawirusem u kolejnych 8099 osób – najwięcej od początku pandemii. Zmarło też 91 chorych. Najwięcej zakażeń zanotowano w woj. mazowieckim - 1306 i w małopolskim - 1303. Łącznie od początku epidemii wykryto 149 903 chorych na COVID-19. Zmarło już na tę chorobę w Polsce 3308, a wyzdrowiało 85 588.