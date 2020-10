Córka Giertycha: Sprawa ma charakter zemsty

Mój tata jest osobą zatrzymaną, chodzi o działanie na szkodę spółek handlowych. (…) Sprawa ma charakter zemsty – powiedziała w rozmowie z portalem wp.pl Maria Giertych, córka zatrzymanego mecenasa i byłego lidera Ligi Polskich Rodzin. We wpisie na Twitterze przekazała natomiast, że zdaniem jej ojca sprawa ma na celu „przykrycie katastrofalnej sytuacji epidemicznej spowodowanej przez nieudolność rządu PiS”.

Roman Giertych został zatrzymany przez CBA. Wraz z mecenasem zatrzymano też biznesmena Ryszarda Krauzego oraz dziesięć innych osób.



Jak informuje CBA, zatrzymania mają związek z prowadzonym przez Delegaturę CBA we Wrocławiu pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Poznaniu śledztwem dotyczącym działań na szkodę spółki notowanej na GPW.



Zdaniem Giertycha sprawa ma charakter polityczny. „Tata prosi o podawanie pełnych danych i przekazanie, że jest to sprawa polityczna, która ma na celu przykrycie katastrofalnej sytuacji epidemicznej spowodowanej przez nieudolność rządu PiS” – napisała na Twitterze jego córka Maria.



Oświadczenie w tej sprawie wydał też sam zatrzymany mecenas. „Nie pozwólcie, żeby moje zatrzymanie przykryło katastrofę epidemiczną rządu PiS, bo taki jest tego cel” – czytamy we wisie Romana Giertycha na Twitterze.

Tata prosi o podawanie pełnych danych i przekazanie, że jest to sprawa polityczna, która ma na celu przykrycie katastrofalnej sytuacji epidemicznej spowodowanej przez nieudolność rządu PiS. W razie pytań ze strony dziennikarzy proszę o kontakt pod numerem: 517577010 — Maria Giertych (@GiertychMaria) October 15, 2020

"Zostałem dziś zatrzymany pod zarzutem działania na szkodę jakiejś spółki, skuto mnie kajdankami w przeddzień sprawy aresztowej L. Czarneckiego, którego jestem jedynym obrońcą. Nie pozwólcie, żeby moje zatrzymanie przykryło katastrofę epidemiczną rządu PiS, bo taki jest tego cel" — Roman Giertych (@GiertychRoman) October 15, 2020

Portal tvp.info próbował uzyskać w tej sprawie komentarz od Marii Giertych. Córka zatrzymanego mecenasa nie chciała jednak z nami rozmawiać.