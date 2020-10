Miasteczko Wilanów, Krauze, Giertych i „łańcuszek spółek”. Nowe informacje portalu tvp.info

– CBA rozbiło grupę, która wyrządziła szkodę spółce giełdowej na kwotę 90 mln zł – poinformowało na swojej stronie Centralne Biuro Antykorupcyjne. Zatrzymani zostali nie tylko Roman Giertych i Ryszard Krauze, a zatrzymania są skutkiem długiego, żmudnego śledztwa, które pozwoliło udowodnić istnienie całego przestępczego procederu, gdzie kluczową rolę odgrywał adwokat-celebryta. Jak ustalił portal tvp.info, to właśnie Giertych miał zagwarantować skuteczne wyprowadzenie pieniędzy przez odpowiednio skonstruowany „łańcuszek spółek”.

Komunikat CBA ws. dzisiejszych zatrzymań jest lakoniczny:



„Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało między innymi biznesmena Ryszarda K. i byłego posła Romana G. Zatrzymania mają związek z prowadzonym przez Delegaturę CBA we Wrocławiu pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Poznaniu śledztwem dotyczącym działań na szkodę spółki notowanej na GPW.



Materiał zgromadzony przez CBA wskazuje, że zatrzymani brali udział w zorganizowanym procederze polegającym na wyprowadzaniu pieniędzy ze spółki, przywłaszczeniu i praniu pieniędzy. Szkoda w mieniu przekracza 90 mln złotych. Zatrzymani trafią do prokuratury, gdzie usłyszą zarzuty działania na szkodę spółki, przywłaszczenia mienia i prania pieniędzy.”



Jak dodaje Wydział Komunikacji Społecznej Biura, „sprawa jest rozwojowa i planowane są kolejne zatrzymania”. Udało nam się ustalić, co się kryje za tym enigmatycznym zwrotem. Żeby przejrzyście przedstawić tło całej sprawy, musimy cofnąć się o kilka lat, do konfliktu między Krauzem a miastem stołecznym Warszawa. Co ciekawe, przedmiotem sporu biznesmena z rządzonym przez Platformę Obywatelską miastem było Miasteczko Wilanów, zamieszkiwane w większości przez żelazny elektorat tej partii.

„Dziś grunty Prokomu na Polach Wilanowskich należą do Polnordu, spółki z tej samej grupy kapitałowej co Prokom. Odkupiła je w 2006 r. Prokom sprzedał też Polnordowi infrastrukturę kanalizacyjną, którą wcześniej obiecał oddać za darmo miastu. Teraz Polnord domaga się od stołecznego samorządu, by odkupił kanalizację. Jej wartość wyliczył na 57 mln zł, z odsetkami to już prawie 70 mln zł” – pisał Michał Wojtczuk na łamach „Gazety Wyborczej” w 2014 r.



Warszawski ratusz uważał, że – zgodnie z umowami z Prokomem – inwestycje miały być przekazane stolicy bezpłatnie, a roszczenia spółki nie wynikały z umowy. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji odmawiało wyłożenia kilkudziesięciu milionów złotych, powołując się na deklarację firmy Ryszarda Krauzego z 1999 r. – Te roszczenia Krauzego nie miały żadnego tytułu faktycznego – mówi nam osoba poinformowana w śledztwie.



Skąd wzięła się kwota 92 milionów złotych?



Jak wynika z ustaleń śledczych, do których dotarł portal tvp.info – prezes Krauze mając pełną wiedzę o bezprawności roszczeń zaczął część z fikcyjnych wierzytelności przerzucać przez swoje, bądź związane ze sobą spółki. W działaniach mających na celu wyprowadzenie pieniędzy miał brać udział Giertych, który skonstruował cały łańcuszek spółek, dzięki którym – kosztem spółki Polnord – bogacił się Prokom Krauzego.





#wieszwiecej Polub nas „Na sumę 92 milionów złotych składają się bezpodstawne wierzytelności m. st. Warszawy oraz pieniądze uzyskane poprzez manewrowanie przy nieruchomościach” – mówi informator portalu tvp.info. – Malwersacje te były skomplikowane, polegały m. in. na kupowaniu nieruchomości po zaniżonej cenie i sprzedawanie ich drożej spółkom, które miały zostać dokapitalizowane – dodaje nasz rozmówca.





O kulisach śledztwa pisze również portal wpolityce.pl. Jak ustalili dziennikarze „ludzie związani z kancelarią prawniczą Giertycha obracali nieruchomością, którą sprzedali firmie należącej do biznesmena za kwotę kilkakrotnie przekraczającej jej pierwotną wartość.”





- Najbliżsi współpracownicy Romana Giertycha mieli zakupić działkę niedaleko Poznania za 6,6 mln. złotych. Już 8 dni później ta sama działka zostaje sprzedana firmie P., w której Ryszard Krauze miał większościowy akcjonariat. Szkopuł w tym, że działkę sprzedano za 27 milionów złotych, czyli za cenę wielokrotnie większą niż jej wartość. To tylko jeden z elementów większej operacji przestępczej, w którą zaangażowani byli nie tylko Roman Giertych, ale także Ryszard K. - czytamy na portalu wpolityce.pl