PSL wyjdzie z koalicji senackiej? „Opozycji nie łączy nic pozytywnego” [WIDEO]

Poseł PSL Marek Sawicki poinformował, że będzie optował za zakończeniem współpracy z pozostałymi partiami opozycyjnymi w Senacie. – Czy to jest koniec zjednoczonej opozycji w Senacie? Czas pokaże. Takie koalicje, które nie są zbudowane wokół czegoś pozytywnego, tylko wokół sprzeciwu, wobec tego, że oni wszyscy razem nie lubią Prawa i Sprawiedliwości, siłą rzeczy mają niewielką trwałość. Trwałość buduje się wokół pozytywnego, wspólnego programu – powiedział portalowi tvp.info wiceminister infrastruktury Marcin Horała.

„Będę optował za rezygnacją ze współpracy z tzw. opozycją w Senacie” – napisał na Twitterze poseł PSL Marek Sawicki. Były minister rolnictwa w rządzie PO-PSL komentował brak wsparcia ze strony innych ugrupowań opozycyjnych dla poprawek, jakie ludowcy chcieli wnieść do „Piątki Kaczyńskiego”, czyli ustawy o ochronie zwierząt.



– Znam Marka Sawickiego od wielu lat. To jest bardzo poważny polityk. Myślę, że to jest stanowisko chwili. Minister Sawicki doskonale wie, że stawka jest dużo wyższa niż jedna ustawa, która uwzględnia postulaty rolników i producentów – skomentował poseł Koalicji Obywatelskiej Paweł Zalewski.



Sawicki to jednak niejedyny polityk PSL-u, który ma pretensje do Koalicji Obywatelskiej i Lewicy. – Ta formuła współpracy, która od roku tworzyła senacką większość, wczoraj się skończyła z momentem, kiedy nie otrzymaliśmy poparcia takiego, jakiego jako PSL – Koalicja Polska, oczekiwaliśmy. Tę współpracę trzeba rozpocząć i ułożyć od nowa. Będzie ona teraz dla naszych koalicjantów dużo trudniejsza – mówił nam senator PSL Jan Filip Libicki.

– Ja rozumiem stanowisko PSL-u. Oni bardzo aktywnie włączyli się w protesty rolnicze. Bardzo aktywnie mówią o swoim stanowisku. Fundament paktu senackiego jest jednak dalej idący. To jest poszanowanie prawa, demokracji i patrzenie większości sejmowej na ręce. Myślę, że politycy PSL-u są odpowiedzialni. „Piątka dla zwierząt” jest „Piątką dla zwierząt”, a pakt senacki będzie przez kolejne 3 lata funkcjonował – stwierdził poseł Lewicy Tomasz Trela.



– Biorąc pod uwagę że wyjście PSL-u z koalicji senackiej zepchnie tę formację na całkowity margines polityki, to te pohukiwania Władysława Kosiniaka-Kamysza czy Marka Sawickiego są mało wiarygodne. To gest sprawdzający, na ile PSL walczy o polską wieś, jak mówi. Jeśli zależy im na wsi i rolnikach, to w ogóle nie powinni w niej być. Przecież to Donald Tusk jako premier zapewne przymusił Władysława Kosiniaka-Kamysza do podniesienia wieku emerytalnego dla gospodyń wiejskich o 12 lat – argumentował poseł PiS Jan Mosiński.