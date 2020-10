Mięso z indyka na cenzurowanym. GIS wycofuje partię produktu

Główny Inspektorat Sanitarny poinformował o wycofaniu ze sprzedaży partii mięsa z indyka na kotlety. Powodem jest wykrycie obecności bakterii Salmonella.

Wycofanie dotyczy produktu: Mięso na kotlety z indyka. „Kraina Mięs” Surowy wyrób mięsny chłodzony, 500 g o następującym numerze partii 2261003155. Data przydatności do spożycia to 17.10.2020.



Jak poinformowano w komunikacie, w 2 z 5 badanych próbek mięsa z indyka na kotlety wykryto bakterie Salmonelli spp.



Producentem mięsa jest Animex Kutno Sp. z o.o. Oddział K 2 w Kutnie, ul. Południowa 4, 99-300 Kutno, weterynaryjny numer identyfikacyjny PL 10024001 WE.



Zakład Animex Kutno Sp. z o.o. rozpoczął wdrażanie procedury wycofania z rynku zakwestionowanego produktu oraz przedstawił listę odbiorców.



Konsumenci nie powinni spożywać produktów z partii objętych komunikatem. W przypadku wystąpienia objawów zatrucia pokarmowego po spożyciu wyżej wymienionych produktów, należy skontaktować się z lekarzem.

