Niemowlaki z koronawirusem trafiły do poznańskiego szpitala

Dwójka niemowlaków zakaziła się koronawirusem i trafiła do jednego z poznańskich szpitali, w którym prowadzony jest specjalny oddział izolacyjny dla dzieci. Maluchy zostały przewiezione z innych wielkopolskich placówek. Po urodzeniu przebywały już w domu – mówił dla Radia Poznań prof. Jan Mazela z kliniki przy ul. Polnej w Poznaniu.

CZYTAJ WIĘCEJ W RAPORCIE



Na oddziale izolacyjnym tego szpitala przebywa obecnie dwójka miesięcznych niemowlaków z dodatnim wynikiem COVID-19. – U żadnego z tych dzieci nie ma typowych objawów związanych z chorobą; zostały do nas przekazane w celu leczenie zupełnie innych jednostek chorobowych. Jedno to późny wcześniak, w drugim przypadku jest to noworodek donoszony – poinformował prof. Mazela.



To jednak nie pierwsze przypadki dzieci z koronawirusem hospitalizowanych w tej placówce. Wcześniej na oddziale izolacyjnym znajdowało się już jedno dziecko zakażone SARS-CoV-2. Piątka innych dzieci była pod obserwacją, ponieważ urodziły je matki, u których wykryto zakażenie.



Jak podaje Radio Poznań, dzieci z koronawirusem przebywają też w szpitalu dziecięcym przy ul. Nowowiejskiego w stolicy Wielkopolski. Tam dwie półtoramiesięczne dziewczynki i jeden chłopiec walczą z zapaleniem płuc.

#wieszwiecej Polub nas