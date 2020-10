Tarczyński o zatrzymaniu Giertycha. Mówi o dowodach CBA

Roman Giertych został zatrzymany przez CBA. – Smutny i żałosny upadek człowieka, który chciał pouczać rząd PiS ws. reformy sprawiedliwości – komentuje akcję służb w rozmowie z portalem tvp.info Dominik Tarczyński. Europoseł PiS podkreśla, że jeśli Centralne Biuro Antykorupcyjne zdecydowało o zatrzymaniu, „ma bardzo mocne podstawy”.

Roman Giertych zatrzymany. Jak informuje CBA, działania mają związek z prowadzonym przez delegaturę we Wrocławiu pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Poznaniu śledztwem dotyczącym działań na szkodę spółki notowanej na GPW.



– Nie wierzę, żeby to zatrzymanie nie miało podstaw. Jeśli potwierdzą się doniesienia CBA o 90 mln zł, to jest to potężna kwota. Ona zupełnie dyskwalifikowałaby Romana Giertycha jako autorytet niektórych grup – mówi portalowi tvp.info Dominik Tarczyński.



W ocenie europosła obserwujemy właśnie „smutny i żałosny upadek człowieka, który chciał pouczać rząd PiS ws. reformy sprawiedliwości”. – Z jednej strony mówimy o znanych biznesmenach, którzy obracają miliardami. Roman Giertych jest człowiekiem, który wykonuje taki, a nie inny zawód. Przeraża, że mamy problem ze środowiskiem sędziowskim, a teraz jest zdecydowane podejrzenie popełnienia przestępstwa przez byłego posła i adwokata ludzi, którzy uwłaszczali się często, jak można domniemywać, na nieszczęściu ludzkim – komentuje.



Dominik Tarczyński dodaje, że CBA mówi o rozbiciu „grupy”. – Jeśli więc funkcjonowała zorganizowana grupa przestępcza i należał do niej Roman Giertych, który bronił tych ludzi, to można powiedzieć, że kto z kim przystaje takim się staje – mówi.

Europoseł zaznacza przy tym, że jeżeli CBA zdecydowało o zatrzymaniu, musi mieć bardzo mocne podstawy. – Nie wiem, czy powiedziałbym, że jest to szokujące. Giertych pojawiał się w środowisku, o którym mam bardzo krytyczną opinię – mówi. W jego opinii Roman Giertych był autorytetem dla skrajnej lewicy, „Gazety Wyborczej” czy TVN-u i jednym z najczęstszych komentatorów życia politycznego. – Kończy tak jak wielu jego kolegów ze środowiska – dodaje Tarczyński.



Wg niego Romana Giertych z pewnością będzie teraz bronił w mediach m.in. Donald Tusk. – I nie będzie bronił swojego znajomego, ale wiedzy, którą on ma. Tak było w przypadku Nowaka i będzie w przypadku zatrzymania Giertycha i wszystkich jego kolesi. Nie chodzi o wiarę w domniemanie niewinności, ale o to, że gdy kolejny koleżka tego środowiska jest zatrzymywany, pojawiają się dla nich problemy – ocenia nasz rozmówca.



CBA podaje, że zgromadzony materiał wskazuje, iż „zatrzymani brali udział w zorganizowanym procederze polegającym na wyprowadzaniu pieniędzy ze spółki, przywłaszczeniu i praniu pieniędzy”. Szkoda w mieniu ma przekraczać 90 mln zł.



Zatrzymani trafią do prokuratury, gdzie mają usłyszeć zarzuty działania na szkodę spółki, przywłaszczenia mienia i prania pieniędzy. Sprawa jest rozwojowa i planowane są kolejne zatrzymania.



Rzecznik prasowy Ministra Koordynatora Służb Specjalnych Stanisław Żaryn powiedział na antenie TVP Info, że postępowanie dotyczy lat 2010-2015.