Sąd podjął decyzję ws. przedłużenia aresztu dla Sławomira Nowaka

Sąd Okręgowy w Warszawie przedłużył w czwartek areszt stosowany wobec podejrzanego o korupcję Sławomira Nowaka. Jak powiedziała portalowi tvp.info rzeczniczka prokuratury okręgowej Aleksandra Skrzyniarz były minister transportu ma spędzić w areszcie kolejne trzy miesiące. Obrońca wnosił o zmianę środka izolacyjnego na poręczenie majątkowe.

– Sąd uwzględnił wniosek prokuratury o przedłużenie tymczasowego aresztowania wobec mojego klienta. Obrona złoży zażalenie od tej decyzji. Mój klient nie przyznaje się do stawianych mu zarzutów – powiedział po ogłoszeniu decyzji sądu mec. Antoni Kania-Sieniawski, obrońca Sławomira Nowaka.



Sędzia Danuta Kachnowicz z Sądu Okręgowego w Warszawie uwzględniła też wniosek prokuratury o przedłużenie aresztu Jackowi P., ale o dwa, nie o trzy miesiące, jak wnosił prokurator Jan Drelewski z Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

źródło: PAP, tvp.info

Prokuratura Okręgowa w Warszawie, która prowadzi śledztwo przeciwko b. ministrowi transportu, skierowała wniosek o przedłużenie aresztu Nowakowi w piątek 2 października, po tym jak uzupełniono zarzuty byłemu ministrowi transportu.Według ustaleń PAP, dotyczą one przyjmowania korzyści majątkowych (w sumie kilkadziesiąt tysięcy złotych) od Wojciecha T., byłego wiceprezesa PGE i Energi za pośrednictwem Leszka K. Nowak miał także przyjąć blisko 200 tys. zł w latach 2012-2016 od byłego prezesa PKN Orlen Dariusza K. za pośrednictwem „osoby trzeciej”. PAP dowiedziała się, że „osoba trzecia” miała przekazywać Nowakowi co miesiąc 3,5 tys. zł od byłego prezesa Orlenu.Były minister transportu został zatrzymany w lipcu br. w Trójmieście. Wraz z Nowakiem CBA zatrzymało byłego dowódcę JW 2305 GROM Dariusza Z. oraz trójmiejskiego biznesmena i przyjaciela Nowaka - Jacka P. Wszyscy trzej są podejrzani o korupcję oraz działanie w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, której szefem od października 2016 r. do września 2019 r. miał być Nowak, gdy kierował ukraińską Państwową Służbą Dróg Samochodowych.Były szef gabinetu w rządzie Donalda Tuska usłyszał sześć zarzutów, w tym żądanie i przyjmowanie korzyści majątkowych i osobistych w zamian za przyznawanie kontraktów na budowę, i remont dróg na Ukrainie, a także o pranie pieniędzy. W efekcie tych przestępstw miał uzyskać 1 mln 300 tys. zł. Sławomir Nowak nie przyznał się do winy i złożył wyjaśnienia.