Wybuch w Czeladzi. Jedna osoba nie żyje

Jedna osoba zginęła, a trzy zostały ranne w wyniku wybuchu, do którego doszło w czwartek po południu w Czeladzi (Śląskie). Poszkodowani to pracownicy firmy wodociągowej, prowadzącej prace ziemne – przekazała straż pożarna.

Mł. asp. Jacek Apostolski z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Będzinie poinformował, że do wybuchu doszło przy ul. Będzińskiej w Czeladzi.



– Zostały poszkodowane cztery osoby - to pracownicy z wodociągów, wykonujący wykopy. Jedna osoba poniosła śmierć na miejscu – powiedział strażak.



– Prawdopodobnie doszło do wybuchu gazu, ale na obecną chwilę nie mamy jeszcze co do tego pewności, prowadzone jest postępowanie w tej sprawie – dodał Apostolski.

Na miejscu poza strażakami i służbami medycznymi są policjanci, ściągana jest też grupa saperów - na razie nie można wykluczyć eksplozji niewybuchu. Według wstępnych informacji życiu rannych nie zagraża niebezpieczeństwo.