Szef klubu senackiego PiS o słowach Jackowskiego: Nieprawda i frustracja

Senator PiS Jan Maria Jackowski w kolejnych wywiadach powtarza, że żona jednego z senatorów miała otrzymać ultimatum: albo jej mąż poprze „Piątkę Kaczyńskiego”, albo straci ona pracę. – To nieprawda. Znam ten klub od trzech kadencji. Nie wyobrażam sobie, żeby ktoś kogoś szantażował w ten sposób. Nie było nigdy czegoś takiego i mam nadzieję, że nie będzie. Najlepiej, żeby pan Jackowski podał nazwisko. Nie chcę nikogo urazić, bo znamy się wiele lat, ale myślę, że tu w grę wchodzi frustracja – powiedział portalowi tvp.info senator Marek Martynowski, szef klubu PiS w Senacie.

Czy senator Jackowski poniesie konsekwencje? Jakie? – Konsekwencje zapowiedział dzisiaj w Radiu Wnet wicemarszałek Ryszard Terlecki. W przypadku pana senatora Jackowskiego będzie to zapewne usunięcie z klubu Prawa i Sprawiedliwości. Kiedy to będzie? Nie wiem. Prawo do zawieszenia w prawach członka partii ma prezes, ale Jackowski nie jest członkiem PiS-u. W przypadku klubu decyzję musi podjąć komitet polityczny partii – odpowiedział Martynowski.



– Do współmałżonka jednej z osób, która jest senatorem w klubie Prawa i Sprawiedliwości, zadzwonił kierownik zakładu pracy, w którym ta osoba pracuje z takim tekstem, że jeżeli ten senator zagłosuje niezgodnie z dyscypliną partyjną, to ta osoba traci pracę. To małżeństwo jest w trudnej sytuacji materialnej. Ta osoba roztrzęsiona, rozgoryczona mi to osobiście opowiadała. W związku z powyższym chcę pokazać jak brutalnych metod, nie chcąc używać mocnych słów, ale pozostawiam to ocenie naszych widzów, jak próbuje się łamać kręgosłupy – mówił Jackowski na antenie telewizji Trwam.

Senator powtórzył tę historię na antenie Radia Nowy Świat mówiąc o „żonie jednego z senatorów”. Choć Jackowski wspomniał o trudnej sytuacji finansowej senatora i jego małżonki, to jako zasiadający w izbie wyższej parlamentu zarabia on co najmniej ponad 130 tys. zł rocznie. Jakiego senatora miał na myśli Jan Maria Jackowski? – Niestety nie mogę zdradzić – napisał nam w wiadomości SMS. Jackowski jest w grupie siedmiu senatorów PiS, którzy opowiedzieli się w środowym głosowaniu przeciwko „Piątce Kaczyńskiego”, czyli nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt, likwidującej m.in. fermy futerkowe.