W trakcie jazdy zapaliło się auto. Zaskakujący efekt policyjnej kontroli kierowcy

W ręce oświęcimskich policjantów wpadła 30-letnia mieszkanka województwa śląskiego, która złamała sądowny zakaz kierowania. Wyszło to na jaw, gdyż jej bmw zapaliło się podczas jazdy – podała oświęcimska policja. Kobiecie grozi 5 lat więzienia.

Rzecznik oświęcimskich policjantów asp. szt. Małgorzata Jurecka powiedziała, że we wtorek po południu służby ratunkowe zostały wezwane do samochodu płonącego na ulicy w Kętach. Strażacy szybko poradzili sobie z ogniem.



– Policjanci ustalili, że pojazd prowadziła 30–letnia mieszkanka województwa śląskiego. Nie doznała obrażeń ciała. Okazało się jednak, że kobieta nie powinna siadać za kierownicę. Od dwóch lat miała zakaz kierowania pojazdami orzeczony przez żywiecki sąd – powiedziała Jurecka.



Za złamanie tego zakazu grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.

