Znów zamieszanie wokół Rafała Trzaskowskiego. „Obraził mieszkańców”

W czwartek w Warszawie odbyła się sesja rady miasta. Choć była ważna i dotyczyła m.in. koronawirusa, po raz kolejny nie pojawił się na niej prezydent Rafał Trzaskowski. – Rozumiem, że pan Trzaskowski za dwa dni będzie ogłaszał powstanie swojego ruchu i to jest pewnie powód, dlaczego znowu nie ma go na sesji – komentował podczas obrad radny Błażej Poboży (PiS). Z kolei przedstawiciele KO przekonywali, że Lech Kaczyński jako prezydent również rzadko bywał na sesjach.

Warszawscy radni poruszali wiele ważnych tematów, ale tym najpoważniejszym była niewątpliwie walka z koronawirusem. Tylko w środę w województwie mazowieckim odnotowano bowiem ponad 1300 nowych zakażeń. W imieniu Trzaskowskiego głos zabrał jednak wskazany przez niego urzędnik.



„Kolejna bardzo ważna sesja rady Warszawy. Zgadnijcie, kto jest dziś, jak zwykle, wielkim nieobecnym” – skomentowała w sieci radna Lewicy Monika Jaruzelska.



Z kolei Błażej Poboży (radny PiS i wiceminister MSWiA) stwierdził, że kolejna nieobecność gospodarza stolicy ciśnie na usta „coraz mocniejsze słowa”. Ocenił, że zwłaszcza w tak trudnym okresie walki z pandemią, prezydent Warszawy nie powinien odwracać się od miasta plecami.



– Jako mieszkaniec, radny i urzędnik państwowy jestem oburzony – mówił Poboży. – Rozumiem, że pan Trzaskowski za dwa dni będzie ogłaszał powstanie swojego ruchu i to jest pewnie powód, dlaczego znowu nie ma go na sesji. Trzeba się zdecydować, czy chce się być prezydentem miasta czy politykiem aspirującym do zostania przywódcą ruchu polityczno-społecznego – stwierdził.



Jako „skandal” ocenił fakt, że informacja prezydenta na temat tego, jak stolica radzi sobie z epidemią, znowu prezentowana była przez kogoś innego niż najważniejszy z urzędników ratusza. Zaznaczył, że zastępujący Trzaskowskiego sekretarz świetnie sobie poradził, ale nie tak to powinno wyglądać. – Tym bardziej, że w drugiej części sesji mamy głosowane drakońskich podwyżek zapowiadanych i proponowanych właśnie przez Trzaskowskiego – skomentował Błażej Poboży.

Trwa sesja Rady Warszawy. Obecni radni, urzędnicy, dyrektorzy i mieszkańcy. Kogo nie ma? TRZASKOWSKIEGO. A to przecież on osobiście firmuje bardzo wysokie podwyżki dla warszawiaków nad którymi mamy głosować. Do udziału w sesji wystarczy dowolne urządzenie z dostępem do internetu. — Błażej Poboży (@pobozy) October 15, 2020

Na krytykę ze strony radnego PiS zareagował Sławomir Potapowicz z Koalicji Obywatelskiej. Przekonywał, że Lech Kaczyński jako prezydent stolicy też rzadko pojawiał się na sesjach rady miasta. Zaapelował także do Pobożego, by podzielił się z mieszkańcami swoją opinią na temat lekarzy, którzy walczą z koronawirusem. Dopytywał, czy pokrywa się ona z opinią Jacka Sasina.



– To jest to, przed czym ostrzegałem. Kończy się merytoryczna dyskusja, a zaczyna polityczne przepychanie, w którym radny Potapowicz jest specjalistą – odpowiedział Poboży. Ocenił, że porównywanie prezydentury Kaczyńskiego do obecnej sytuacji jest nielogiczne, gdyż aktualnie Warszawa – jak i cały świat – mierzy się z potężnymi problemami epidemicznymi. Podkreślił, że gdy sesję opuszczał polityk PiS, stolica nie zmagała się z takimi problemami.



– Rafał Trzaskowski obraził mieszkańców – ocenił Poboży i zauważył, że polityk Platformy Obywatelskiej mógł połączyć się z radnymi nawet zdalnie, przy pomocy telefonu komórkowego.

Gdzie w tym czasie był Rafał Trzaskowski? Polityk z liderem PO Borysem Budką zorganizowali konferencję prasową, na której krytykowali Andrzeja Dudę za brak aktywności ws. walki z epidemią.



– Apeluję do pana prezydenta, żeby dużo aktywniej włączył się ze swoim autorytetem w dzisiejszą sytuację, gdyż rząd najwidoczniej takiego wsparcia od głowy państwa potrzebuje – powiedział Trzaskowski.



Prezydent Warszawy potwierdził również, że już w sobotę wystartuje jego nowa inicjatywa polityczna - Ruch Trzaskowskiego.

�� Wzywamy Prezydenta o zwołanie RBN lub bezpośrednio o rozmowy z opozycją. Mamy konkretne postulaty, jesteśmy odpowiedzialną opozycją. Potrzebujemy jednak wiarygodnego partnera z drugiej strony. Rząd okazał się niewiarygodny i nie wypracował normalnego planu walki z COVID-19 �� pic.twitter.com/kYqpD0JD6d — Platforma NEWS ����✌️ (@NewsPlatforma) October 15, 2020