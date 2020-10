Roman Giertych i Ryszard Krauze zatrzymani przez CBA. Szczegóły

Mecenas Roman Giertych został zatrzymany dziś przez CBA – potwierdził portal tvp.info w źródłach zbliżonych do sprawy. O tym fakcie na Twitterze poinformowały też jego córka i żona. Wraz z mecenasem zatrzymano też biznesmena Ryszarda Krauzego.

Jak informuje CBA, zatrzymania mają związek z prowadzonym przez Delegaturę CBA we Wrocławiu pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Poznaniu śledztwem dotyczącym działań na szkodę spółki notowanej na GPW.



„Materiał zgromadzony przez CBA wskazuje, że zatrzymani brali udział w zorganizowanym procederze polegającym na wyprowadzaniu pieniędzy ze spółki, przywłaszczeniu i praniu pieniędzy. Szkoda w mieniu przekracza 90 mln zł” – podaje Biuro.



Zatrzymani trafią do prokuratury, gdzie usłyszą zarzuty działania na szkodę spółki, przywłaszczenia mienia i prania pieniędzy. Sprawa jest rozwojowa i planowane są kolejne zatrzymania.



Rzecznik prasowy Ministra Koordynatora Służb Specjalnych Stanisław Żaryn powiedział na antenie TVP Info, że postępowanie dotyczy lat 2010 i 2015. – W tej chwili zatrzymani są w rękach funkcjonariuszy CBA. Trwają przeszukania miejsc związanych z podejrzanymi. Po zakończeniu tych czynności wszyscy trafią do prokuratury, gdzie usłyszą zarzuty przywłaszczenia mienia, prania pieniędzy oraz zarzut związany z działalnością na szkodę spółki giełdowej – dodał.

#wieszwiecej Polub nas