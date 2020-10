Niesmaczna rozmowa w TVN. „Ubój rytualny kaczora. Bierze się za główkę i...”

Podczas jednego z programów TVN do prowadzących zadzwonił widz. Mężczyzna – przedstawił się jako pan Kacper – mówił o uboju rytualnym. – Bardzo lubię czerninę, a ta ustawa milczy kompletnie o uboju kaczora – powiedział.

Chodzi o program „Szkło kontaktowe”, który wyemitowano wieczorem 13 października. Formuła programu umożliwia kontakt widzów z prowadzącymi.



– Mam jeden dylemat odnośnie uboju rytualnego – oznajmił jeden z dzwoniących. – Urodziłem się na wsi i bardzo lubię czerninę. Teraz ta ustawa milczy kompletnie o uboju kaczora – powiedział mężczyzna. – Bierze się go za główkę ani go się nie bije, tylko mu się narzyna, jest krew i czarnina – kontynuował.



Wtedy zareagował jeden z prowadzących. – Niech pan se daruje – powiedział. – Nie ma ani słowa na ten temat, ani słowa o kaczorze – szedł w zaparte widz. – Dziękujemy bardzo, panie Kacprze, to jest pewien dylemat z tym ubojem rytualnym – skwitował prowadzący.

Szkło kontaktowe i "ubój rytualny kaczora"... pic.twitter.com/ZzerkI1PNd — Kamil Kwiatek (@Kwiatek_Kamil) October 14, 2020

A jakos tak wyszlo, ze leci w tle Szklo kontaktowe. Program uchodzqcy w pewnych kregach za inteligencki. Zadzwonil pan i omawia “uboj rytualny kaczora”. Ściek — Lukasz Mezyk (@LukaszMezyk) October 13, 2020

