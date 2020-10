Mamy 465 punktów pobrań wymazów na obecność SARS-CoV-2

W kraju działa 465 punktów pobrań wymazów na obecność wirusa SARS-CoV-2. W ostatnich pięciu dniach liczba ta zwiększyła się o ponad 20 – poinformowała rzeczniczka prasowa Narodowego Funduszu Zdrowia Sylwia Wądrzyk.

Rzeczniczka powiedziała, że to stan na 15 października.



– Codziennie liczba ta rośnie, wraz ze zwiększonym zapotrzebowaniem na wykonywanie testów. Tylko ciągu ostatnich pięciu dni liczba punktów zwiększyła się o ponad 20. W najbliższych dniach planowane jest uruchomienie kolejnych punktów pobrań. Na bieżąco reagujemy na pojawiające się w tym zakresie potrzeby – zaznaczyła.



W województwie łódzkim funkcjonuje sześć karetek wymazowych i 32 punkty pobrań – to niemal dwukrotny wzrost liczby tych punktów. Na Mazowszu działa 49 punktów pobrań, a w samej Warszawie – 13.



– Są one usytuowane w różnych częściach miasta. W najbliższym czasie planowane jest uruchomienie kolejnych sześciu punktów i zwiększenie liczby stanowisk, a także wydłużenie czasu pracy istniejących, by zabezpieczyć potrzeby wszystkich pacjentów oczekujących przed punktami pobrań – wyjaśniła Wądrzyk.

W Krakowie, gdzie jest duża liczba zakażeń, od piątku zostaną uruchomione dwa kolejne punkty pobrań: w Krakowie i w Krzeszowicach. W kolejnych dniach ma ruszyć też punkt pobrań w Dobczycach (powiat myślenicki). W sumie działać będzie 28 punktów. Ze względu na dużą liczbę zgłaszających się wszystkie punkty wydłużyły godziny pracy.

W woj. śląskim funkcjonują 44 stacjonarne punkty pobrań i sześć mobilnych zespołów wymazowych, które stacjonują w Katowicach, Raciborzu, Sosnowcu, Bielsku-Białej, Częstochowie i w Rudzie Śląskiej.



Na Podlasiu działają 22 punkty pobrań, w tym sześć w Białymstoku.



– W związku z coraz większym zainteresowaniem wykonywaniem testów punkty sukcesywnie wydłużają godziny pracy. Od jutra mają zostać także uruchomione mobilne zespoły wymazowe – łącznie 11 zespołów – przekazała rzeczniczka NFZ.



Na Dolnym Śląsku działa 31 punktów pobrań, we Wrocławiu – siedem. Jak poinformowała Wądrzyk, w najbliższych dniach planowane jest uruchomienie kolejnych dwóch punktów we Wrocławiu oraz w powiecie świdnickim, ząbkowickim i w średzkim.



Jeśli chodzi o woj. zachodniopomorskie, działa 20 punktów pobrań, po jednym w większości miast powiatowych, po dwa – w Szczecinie i w Koszalinie.



– W ostatnich dniach punkty zmieniły organizację pracy w taki sposób, by realnie dostosować się do potrzeb pacjentów, dzięki czemu w zdecydowanej części z nich test można wykonać nie tylko w godzinach porannych, lecz także w godzinach popołudniowych – zaznaczyła.

Z zestawienia NFZ wynika też, że na Pomorzu badania wykonują 32 punkty.



– Dziś uruchomione zostały kolejne dwa (osiem punktów jest w Gdańsku, jeden w Sopocie, cztery w Gdyni, jeden w Słupsku, a pozostałe 18 na terenie województwa). Połowa punktów w wybrane dni tygodnia czynna jest również w godzinach popołudniowych, przy czym harmonogramy przyjęć ulegają zmianie w przypadku pojawienia się zwiększonej liczby pacjentów – podkreśliła Wądrzyk.



Jak przypomina NFZ, przed udaniem się do punktu pobrań warto sprawdzić, gdzie znajduje się najbliższy i w jakich godzinach jest otwarty, bo liczba nowo otwartych punktów codziennie się zwiększa.