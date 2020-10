Zięć na czatach, żona za słupem, teściowa w psiej budzie. SG nakryła złodziei

Trójkę złodziei kradnących pietruszkę z pola namierzyli przy użyciu kamer termowizyjnych pogranicznicy. Na widok służb szajka próbowała się ukryć – jedna z kobiet za słupem, druga w budzie dla psa. Rolą mężczyzny było stanie na czatach.

Do sytuacji doszło w środę ok. 22. na terenie gminy Hrubieszów (Lubelskie). Straż Graniczna pełniąca służbę dostrzegła w kamerze termowizyjnej osoby biegające po polu i zbierające do worków pietruszkę.



Funkcjonariusze zauważyli też samochód osobowy, a obok niego mężczyznę. Kiedy podeszli do niego, aby ustalić, co robił, osoby z pola zaczęły uciekać.



Jak ustalono, mężczyzna z żoną i teściową przyjechał tam, aby ukraść warzywa. 38-latek miał stać na czatach, kobiety grasowały w tym czasie po polu.



Właściciel, widząc całe zajście, dogonił jedną z kobiet. 36-latka próbowała się schować za słupem. Druga z pań, 53-latka, weszła do budy dla psa. Na miejsce wezwano patrol policji, kobiety ukarano mandatami karnymi w wysokości 500 zł.



Straty oszacowano na około 30 zł.

