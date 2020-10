Rekordy zakażeń i fala nowych restrykcji w Europie. Ekspert o reakcji obywateli

Polska, Czechy, Belgia, Wielka Brytania to kolejne kraje notujące swoje najwyższe dane zachorowań. Z kolei Niemcy, Francja czy Hiszpania są blisko rekordów. Władze zamykają restauracje, szkoły, wprowadzają godziny policyjne i zakazy sprzedaży alkoholu w nocy. Jaka będzie reakcja obywateli? – Czekają nas trochę inne reakcje niż przy pierwszej fali zakażeń. Wtedy dominowało zaskoczenie i strach. Europejczycy to społeczeństwa wykształcone i dość szybko się zdyscyplinowali oraz podporządkowali. Teraz sytuacja jest inna – mówi portalowi tvp.info dr Małgorzata Bonikowska, prezes Centrum Stosunków Międzynarodowych.

Krzywa liczby zakażeń koronawirusem rośnie niemal we wszystkich państwach Europy. Jeżeli miała przyjść druga fala COVID-19, to niewątpliwie właśnie do nas dotarła.



Władze w Niemczech wprowadzają dla części kraju godzinę policyjną i zakaz sprzedaży alkoholu między godz. 23 a 6 rano. W wielu miastach Francji nocne przemieszczanie się również jest już zabronione, a spotkania powyżej sześciu osób mogą się zakończyć potężnymi mandatami.



Na nowe obostrzenia zdecydowała się również Wielka Brytania, Belgia, Czechy czy Słowacja. Po rekordowej liczbie zakażeń w Polsce także u nas ogłaszane są nowe restrykcje.

Słowenia zamyka szkoły od szóstej klasy po szkoły średnie. Uczniowie od poniedziałku przejdą na naukę zdalną.



Jest też podział na strefy, w czerwonej wymóg maski na zewnątrz, zakaz opuszczania stref (są wyjątki), zakaz zgromadzeń powyżej 10 osób. — Łukasz Bok (@LukaszBok) October 15, 2020

Epidemia koronawirusa. Dziś rekordowa liczba nowych zakażeń Ministerstwo Zdrowia poinformowało w czwartek o 8099 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem w Polsce. To największa dzienna liczba zakażeń od... zobacz więcej

Dr Małgorzata Bonikowska przypomina, że przy pierwszej fali koronawirusa Europejczycy szybko dostosowali się do zaleceń i nie stawiali wielkiego oporu. Teraz sytuacja może być nieco inna. A jak na ich tle wygląda podejście Polaków?– Z mojej obserwacji wynika, że Polacy jako duże społeczeństwo dobrze zaakceptowali na przykład to, że mogą poruszać się niemal wyłącznie po Polsce. Pojawił się wielki popyt wewnętrzny, uratował część gospodarki, a obywatele odkryli piękno własnego kraju. Nie zgodziliśmy się więc na zupełne poddanie i zostanie w domach, ale, idąc na kompromis, zaakceptowaliśmy, że będziemy podróżować tylko wewnątrz kraju – podkreśla Bonikowska.

Polacy zrezygnują z obiadów w restauracji, ale nie z rodzinnych spotkań



Prezes Centrum Stosunków Międzynarodowych uważa, że Polacy są dość zdyscyplinowani.



– Mamy elementy mentalności zachodniej, związanej z przestrzeganiem prawa i porządkiem, ale także południowej, zbliżonej do Włochów, gdyż jesteśmy emocjonalni i rodzinni. Do tego wszystkiego pojawiają się u nas elementy wschodnie, bo często robimy po swojemu, byle by władza nie widziała – komentuje.



Ocenia, że ta mieszanka spowoduje, iż nasza reakcja na restrykcje będzie hybrydowa.

#wieszwiecej Polub nas

– Rozumiemy, co się dzieje, więc podporządkujemy się największym obostrzeniom, ale nie zamkniemy się w domach zupełnie, tak jak potrafiliby to zrobić na przykład Skandynawowie. My psychicznie nie bylibyśmy w stanie zostać sami, z dala od innych ludzi. Podporządkujemy się więc pewnie restrykcjom zamykania restauracji czy odwoływania dużych imprez, ale w kontekście relacji koleżeńskich i rodzinnych będzie o to dużo trudniej. Tu wyjdzie trochę mentalności wschodniej i spotykanie się w mniejszych grupach, a szczególnie w rodzinach – podkreśla.

Oceniając z kolei postawę społeczeństw europejskich, ekspertka ocenia, że obywatele mogą mieć większe problemy niż poprzednio z dostosowaniem do najostrzejszych restrykcji. Przypomina, że jesteśmy choćby po wakacjach, gdy przyszło ogromne rozprężenie i większość osób zdążyła się ucieszyć, chociaż niesłusznie, że pandemia jest za nami.



– Teraz pojawia się więc niechęć do tego, by wracać do całkowitego lockdownu. Dodatkowo na pełne zamknięcie nie może sobie pozwolić gospodarka, a, co za tym idzie, firmy i poszczególni pracownicy. Są biznesy, które na koronawirusie wzrosły, jak branża informatyczna czy kurierska, ale lockdown już bardziej im nie pomoże, bo i tak się wzmocnili, a nasze przyzwyczajenia do korzystania z ich usług nie miną. Inne firmy na blokadzie mogą z kolei bardzo dużo stracić – stwierdza.



Dodaje, że Europejczycy są niechętni narzuceniu pełnego lockdownu, jednak pewne obostrzenia większość z nas będzie przyjmować i rozumieć. Dominuje bowiem chęć podporządkowania się, a wynika ona stąd, że coraz więcej osób widzi zachorowania i tragiczne efekty zakażeń w swoim najbliższym środowisku.



– W marcu i kwietniu większość osób nie znała nikogo, kto byłby chory. Teraz bezpośrednio dotykamy tego zjawiska poprzez naszych znajomych i bliskich. W związku z tym Europejczycy dopuszczą część restrykcji – podkreśla.

W czterokrotnie mniejszej Belgii dziś 8,2 tys przypadków zarażeń — Dominika Cosic (@dominikacosic) October 15, 2020

Dr Małgorzata Bonikowska w rozmowie z portalem tvp.info komentuje, że w każdym społeczeństwie pojawi się jednak pewna mniejszość, która będzie głośna.



– Tak jak w przypadku szczepionek będą grupy „anty”. Ze szczepionkami dyskusja społeczna była jednak trudniejsza, bo niełatwo mówić tam o konkretach. Tutaj liczba zakażeń i zgonów jest widoczna jak na dłoni i nieodpowiedzialność jest dużo prościej weryfikowalna – podkreśla.



Prezes Centrum Stosunków Międzynarodowych zauważa, że w wyniku epidemii może pojawić się jeszcze jedno ciekawe zjawisko. – Politycy na poziomie centralnym mogą mieć pokusę przedłużania sytuacji, w której mogą nakazywać coś społeczeństwu – mówi.



Dodaje, że działacze w krajach demokratycznych odkryli częściowo, iż mogą wprowadzać pewne rozwiązania przez narzucanie ich obywatelom.



– Do tej pory w Europie było oczywiste, że taka sytuacja jest niedopuszczalna. Teraz po pierwsze, nie ma czasu na dyskusje, a po drugie, trzeba wprowadzać kolejne restrykcje. Pytanie, kiedy takie działanie się skończy i jak w międzyczasie będą na nie reagowały poszczególne społeczeństwa. W dłuższej perspektywie COVID-19 będzie miał więc wpływ na refleksję o tym, jak powinniśmy być rządzeni. Tak jak w Szwecji, gdzie decydowali nagle lekarze i eksperci, czy tak jak w Wielkiej Brytanii, gdzie do głosu dochodzili niemal wyłącznie politycy – zaznacza.