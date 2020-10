Rząd podjął decyzję ws. szkół. Różne zasady w czerwonej i żółtej strefie

Nowe obostrzenia w strefie żółtej i strefie czerwonej zapowiedział premier Mateusz Morawiecki podczas czwartkowej konferencji prasowej. W strefie żółtej szkoły wyższe i szkoły średnie przechodzą w tryb nauczania hybrydowego, natomiast w strefie czerwonej nauczanie w tych placówkach będzie odbywać się zdalnie.

Epidemia koronawirusa. Dziś rekordowa liczba nowych zakażeń Ministerstwo Zdrowia poinformowało w czwartek o 8099 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem w Polsce. To największa dzienna liczba zakażeń od... zobacz więcej

CZYTAJ WIĘCEJ W RAPORCIE



– Nie ma w tym momencie nic ważniejszego dla rządu, (niż) żeby zapewnić bezpieczeństwo i zdrowie dla Polaków, temu podporządkowane są wszystkie nasze działania – podkreślił premier na konferencji prasowej. Poinformował, że jeśli nie uda się powstrzymać rozprzestrzeniania się koronawirusa, możliwy jest całkowity powrót do nauczania zdalnego w szkołach.



Minister zdrowia Adam Niedzielski powiedział, że wprowadzając nowe obostrzenia rząd kierował się potrzebą ograniczenia liczby interakcji społecznych.



– Mamy nadzieję, że te działania, które podejmujemy w zakresie edukacji, czyli w strefach żółtych hybrydowe nauczanie na uczelniach i szkołach ponadpodstawowych, a w czerwonych strefach, których jest 152, nauczanie zdalne, to będą te elementy, które pozwolą nam zmniejszyć liczbę interakcji i nie dać wirusowi szans do rozprzestrzeniania się – stwierdził minister zdrowia.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: TVP Info

Minister zaznaczył, że nie chodzi wyłącznie o pobyt dzieci i młodzieży w szkołach, ale też o transport i przemieszczanie się. – Aby liczbę tych interakcji jeszcze zmniejszyć, apelujemy, zostańcie w domu – mówił Niedzielski. Dodał, że apel kieruje przede wszystkim do seniorów. pś/ godl/