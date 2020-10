News portalu tvp.info: USA wycofały grant dla fundacji Ludmiły Kozłowskiej

Ponad 70 tys. zł na „edukację w zakresie praworządności i niezależności sądownictwa” miała otrzymać od Departamentu Stanu USA Fundacja Otwarty Dialog, kierowana przez Ludmiłę Kozłowską. Miała – bo z grantu, który miał poparcie ambasador Georgette Mosbacher, Stany Zjednoczone się wycofały, a wypłatę pieniędzy wstrzymano – wynika z informacji portalu tvp.info. Potwierdza to nieoficjalnie nasz rozmówca z kręgów amerykańskiej dyplomacji. Choć ambasada w Warszawie nie komentuje sprawy, dokumenty potwierdzają nasze ustalenia.

O Kozłowskiej zrobiło się głośno w sierpniu 2018 r., gdy została wpisana przez Polskę do Systemu Informacyjnego Schengen (SIS) jako osoba niepożądana. Na podstawie negatywnej opinii polskiego kontrwywiadu stwierdzono, że są „poważne wątpliwości” dotyczące finansowania kierowanej przez nią Fundacji Otwarty Dialog.

Zgromadzone przez służby informacje wskazywały na wpieranie jej działalności przez Rosję, w której interesie była destabilizacja sytuacji politycznej w wielu krajach.



Kozłowska przyjęta w Brukseli



Część unijnych państw zlekceważyła jednak polski zapis w SIS, pozwalając na pobyt Kozłowskiej na własnym terytorium. Teraz Ukrainka mieszka w Brukseli, gdzie latem otrzymała pięcioletnią belgijską kartę pobytu, uprawniającą ją do podróżowania po całej strefie Schengen.



Mimo nieobecności w Polsce szefowej, Fundacja Otwarty Dialog nie zaprzestała działalności. W lipcu tego roku informowała o nowym projekcie, mającym promować ideę praworządności. Kozłowska nie kryła satysfakcji z takiego obrotu sprawy, a informacja o decyzji grantowej pojawiła się w wielu mediach w Polsce. „Grant od ambasady USA w Polsce dla Fundacji Otwarty Dialog. Jej szefowa nie może wjechać do kraju” – pisał Onet.pl. Z kolei Forsal.pl w sensacyjnym tonie donosił, że „USA wspierają największego wroga PiS”.





Satysfakcji z takiego obrotu zdarzeń nie kryły również media związane z Konfederacją, takie jak „Najwyższy Czas”. „Departament Stanu nie przejął się wysuwanymi przez Polaków podejrzeniami. (...) pani Kozłowska, dzięki naszemu „wielkiemu sojusznikowi”, z persona non grata wcieli się w rolę naszego nadzorcy. (...) Czy kogoś dziwi zaś, to co wyprawia nasz „wielki sojusznik”? – pytał jeden z ulubionych periodyków narodowców.





„Demokratyczny fitness: przekształcamy obywateli w aktywnych uczestników życia publicznego poprzez ćwiczenia z demokracji" – tak nazywała się akcja – miał być finansowany m.in. przez Departament Stanu USA. Środki z grantu przekazać miała z kolei ambasada Stanów Zjednoczonych w Warszawie.



Fitness z sędziami Żurkiem i Mazurem



Projekt polegał na organizacji wykładów online, które poprowadzić mieli znani z protestów przeciwko reformom sądownictwa w Polsce: Waldemar Żurek, były rzecznik Krajowej Rady Sądownictwa, oraz Dariusz Mazur, rzecznik Stowarzyszenia „Themis”. – tak nazywała się akcja – miał być finansowany m.in. przez Departament Stanu USA. Środki z grantu przekazać miała z kolei ambasada Stanów Zjednoczonych w Warszawie.Projekt polegał na organizacji wykładów online, które poprowadzić mieli znani z protestów przeciwko reformom sądownictwa w Polsce:, były rzecznik Krajowej Rady Sądownictwa, oraz Dariusz Mazur, rzecznik Stowarzyszenia „Themis”.

Kozłowska w lipcu tego roku w rozmowie z Onetem zapewniała, że projekt jest „całkowicie apolityczny” i „trudno jej ocenić, w jakim stopniu stan praworządności w Polsce w ostatnich latach przyczynił się do takich, a nie innych decyzji grantodawcy”.



Grant od Departamentu Stanu USA miał opiewać na kwotę 17 970 dolarów (około 70 tys. zł) i finansować zdecydowaną większość budżetu akcji (szacowanego na 87 tys. zł), która miała wystartować we wrześniu tego roku.



Amerykańskie pieniądze wycofane



Z informacji portalu tvp.info wynika, że wypłata amerykańskich środków na rzecz Fundacji Otwarty Dialog została wstrzymana. Potwierdza to także nasz rozmówca w amerykańskiej dyplomacji. Jak przyznaje, z grantem „nie wyszło”.





źródło: portal tvp.info, Onet, odfoundation.eu, usaspending.gov

Z pytaniami zwróciliśmy się do ambasady USA w Warszawie, która miała pośredniczyć w przekazaniu grantu organizacji. Placówka nie komentuje sprawy, odsyła jednak do wykazu wydatków i umów agencji i rządu federalnego USA. Potwierdzają one nasze ustalenia – decyzję o rezygnacji z przyznaniu grantu podjęto 2 września. W uzasadnieniu podano jedynie lakoniczny komunikat o „wycofaniu się z zobowiązania”.