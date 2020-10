Jedenaście miast wojewódzkich w czerwonej strefie, wśród nich Warszawa

Od najbliższej soboty jedenaście miast wojewódzkich, w tym Warszawa, znajdzie się w czerwonych strefach. Rząd zaostrza restrykcje w związku z dużą ilością nowych zakażeń kornawirusem. Poinformowali o tym na konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki i minister zdrowia Adam Niedzielski.

W czerwonej strefie znajdą się między innymi: Białystok, Bydgoszcz, Gdańsk, Kielce, Kraków, Lublin, Łódź, Olsztyn, Poznań, Rzeszów i Warszawa.



Jednocześnie szef rządu poinformował o wprowadzeniu nowych obostrzeń w strefach żółtej i czerwonej.



Strefy żółte



Jeśli chodzi o strefę żółtą, działalność gastronomiczna będzie możliwa w godz. 6-21. Poza tymi godzinami będzie możliwe wydawanie posiłków jedynie na wynos. Podróż transportem publicznym będzie ograniczona do 50 proc. miejsc siedzących lub do 30 proc. liczby wszystkich miejsc.



Jak mówił premier Morawiecki, od 19 października w strefie żółtej liczba osób biorących udział w imprezach okolicznościowych, takich jak wesela czy konsolacje będzie ograniczona. Jak podało Centrum Informacji Rządu, będzie to maksymalnie 20 osób; bez zabawy tanecznej. Ponadto, zgromadzenia zostają ograniczone do 25 osób.



Premier przekazał też, że szkoły wyższe i średnie przechodzą w tryb nauczania hybrydowego. Wydarzenia sportowe będą się odbywały bez publiczności. Zawieszona zostaje działalność basenów, aquaparków i siłowni.



Strefy czerwone



W tzw. strefach czerwonych będzie ograniczenie w placówkach handlowych do pięciu osób na jedną kasę, zakaz organizacji imprez okolicznościowych takich jak wesela czy konsolacje, zgromadzenia nie będą mogły być większe niż 10 osób, a szkoły wyższe oraz szkoły średnie przechodzą w tryb nauczania zdalnego.



Ponadto – mówił szef rządu – w strefach czerwonych podróż transportem publicznym również będzie ograniczona do 50 proc. miejsc siedzących oraz 30 proc. liczby wszystkich miejsc.

Szef rządu zaznaczył, że obecna sytuacja różni się od tej, z jaką mieliśmy do czynienia w marcu i kwietniu. – Dziś wirus nie wybucha w ogniskach, dziś wirus jest szeroko rozprzestrzeniany, mówimy o transmisji poziomej, musimy przerwać rozprzestrzenianie się wirusa za wszelką cenę. Skala pandemii, to jak ona będzie wyglądać, zależy od przestrzegania naszych obostrzeń, naszych rygorów, naszych nakazów, zakazów i zaleceń. I to jest to światełko w tunelu – powiedział.

„Wciskamy hamulec z całej siły”



– Wciskamy hamulec z całej siły. Jest to konieczne, żeby obronić wydolność naszego systemu opieki zdrowotnej – zaznaczył minister zdrowia Adam Niedzielski. Wskazał, że czwartkowa liczba zakażeń przekraczająca 8 tys. świadczy o tym, że przyspieszenie w rozwoju epidemii ma charakter wykładniczy, a wagę sytuacji potwierdza nowa mapa powiatów w strefie czerwonej.



– W strefie czerwonej znalazły się 152 powiaty, czyli prawie połowa Polski. Są to powiaty gęsto zaludnione. Liczba ludności, która mieszka w tych powiatach, przekracza zdecydowanie 70 proc. ludności Polski – poinformował szef MZ.



Przekazał, że tzw. powiaty czerwone to przede wszystkim miasta i duże ośrodki miejskie. – W tej chwili na 16 miast wojewódzkich 11 znalazło się w czerwonej strefie – podkreślił.

źródło: TVP Info, PAP

Minister zdrowia zaapelował, by w miarę możliwości zostać w domu. Apel ten skierował przede wszystkim do seniorów. – Apelujemy, żeby tak jak na wiosnę udzieliliśmy wsparcia: rodziny, wolontariusze, samorządy, tak teraz wracamy do tego trybu – podkreślił.