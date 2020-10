Prezydent Kirgistanu podał się do dymisji

Prezydent Kirgistanu Suronbaj Dżinbekow podał się do dymisji. Oświadczył, że chce w ten sposób uspokoić sytuację w kraju i że nie chce trzymać się kurczowo władzy.

Nie chce też przejść do historii swojego kraju jako prezydent który przelewał krew i strzelał do swoich obywateli. Wezwał innych polityków do przywrócenia pokoju w kraju.



Kryzys polityczny w Kirgistanie rozpoczął sie 5 października. Po ogłoszeniu wyników wyborów parlamentarnych okazało się, że zwyciężyły partie proprezydenckie. Jednak partie opozycyjne oświadczyły, że wybory zostały sfałszowane.



W stolicy kraju Biszkeku doszło do powyborczych protestów. W ich efekcie uwolniono z więzień szereg oponentów władz.



Wolność odzyskał również Sadyr Dżaparow, opozycyjny polityk wspierany przez nacjonalistyczną partię Ata Dżurt, który został wybrany przez parlament na stanowisko premiera Kirgistanu. Kirgistan to była radziecka republika położona w Azji Środkowej.

