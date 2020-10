Zbigniew Rau: Postrzeganie przyszłości UE w Trójkącie Weimarskim bardzo podobne

Postrzeganie przyszłości UE i spraw zasadniczych w Trójkącie Weimarskim jest bardzo podobne – oświadczył minister spraw zagranicznych RP Zbigniew Rau w Paryżu po spotkaniu szefów dyplomacji państw Trójkąta Weimarskiego.

Minister zaprosił swoich kolegów z Francji i Niemiec, Jeana-Yvesa Le Driana i Heiko Maasa do Polski w przyszłym roku.



Rau podkreślił, że spotkanie Trójkąta Weimarskiego to dobra okazja do rozmów reprezentantów różnych części UE.



– Nasze postrzeganie spraw bezpieczeństwa i przyszłości UE oraz spraw zasadniczych jest bardzo podobne – ocenił szef polskiej dyplomacji.



Poinformował, że przy okazji wizyt w Paryżu i Berlinie odbędzie także spotkania dwustronne z oboma ministrami.

Wśród tematów rozmów wymieniał wydarzenia na Białorusi.

– Całkowicie zgadzamy się z diagnozą tych wydarzeń, jak i niezbędnymi konsekwencjami, reakcjami UE na te wydarzenia – powiedział.



Kolejnym tematem – jak relacjonował – była polityka Rosji i sytuacja w Libii i wschodniej części Morza Śródziemnego.



– Te sprawy, w których możemy się nieco różnić, zostawiliśmy na okres lunchu. Chciałem kolegów serdecznie zaprosić w przyszłym roku do Polski, bo wtedy będziemy obchodzić 30-lecie tej inicjatywy, jaką jest Trójkąt Weimarski – powiedział Rau.



Pytany o to, czy odbędzie się szczyt przywódców państw i rządów Trójkąta, odparł, że dobrą tradycją Trójkąta Weimarskiego jest organizacja szczytu po spotkaniu szefów dyplomacji.



– Sądzę, że takie spotkanie będzie pożądane i będziemy dzisiaj jeszcze zapewne o nim rozmawiać – dodał.





Trójkąt Weimarski to format, który pozwala pójść Europie naprzód – stwierdził minister spraw zagranicznych Francji Jean-Yves Le Drian po spotkaniu szefów dyplomacji Trójkąta Weimarskiego.



– W UE są takie formaty współpracy, które pozwalają pójść naprzód Europie i tak właśnie jest w przypadku Trójkąta Weimarskiego – mówił szef francuskiej dyplomacji.



Jednocześnie przypomniał, że ostatnie spotkanie na szczeblu szefów dyplomacji trzech państw miało miejsce cztery lata temu.



Wśród tematów rozmów wymienił kwestię współpracy na rzecz pokoju, demokracji i praw człowieka, a także otrucie Aleksieja Nawalnego, politykę Rosji, sytuację w Górskim Karabachu i na Białorusi.



– Chcemy Europy silnej, silnej wszędzie tam, gdzie jesteśmy atakowani, silni wobec Chin – mówił Le Drian. Wśród rozbieżności wśród trzech państw Trójkąta Weimarskiego wymienił kwestię praworządności i migracji.

Ci, którzy pogrzebali Trójkąt Weimarski, mają dowód, że Trójkąt jest nadal żywy i może być bardzo użyteczny – mówił minister spraw zagranicznych Niemiec Heiko Maas po spotkaniu szefów dyplomacji Trójkąta Weimarskiego. Podkreślał wspólne stanowisko trzech państw w sprawie sytuacji na Białorusi.



– W tym tygodniu w UE przyjęliśmy nowe sankcje i Alaksandr Łukaszenka również nimi zostanie objęty. Chcemy natomiast dalszego prowadzenia dialogu – dodał Maas.



– Jeśli chodzi o nasze stanowisko wobec Rosji, to jest ono jak najbardziej zbieżne. W UE chcemy kontynuować przyjęte do tej pory podejście wobec Rosji – podkreślił szef niemieckiej dyplomacji.



Wśród innych istotnych tematów wymieniał sytuację w Górskim Karabachu i wschodniej części Morza Śródziemnego.



– Chcielibyśmy również utrzymania jedności między zachodnią a wschodnią częścią UE i wydaje mi się, że Trójkąt Weimarski może się do tego świetnie przyczynić – mówił Maas.