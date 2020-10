Leszek Miller złapany na kłamstwie. Atak na Sasina opatrzył zdjęciami z zagranicy

Europoseł Leszek Miller zaatakował na Twitterze wicepremiera Jacka Sasina, odnosząc się do jego wypowiedzi o niektórych lekarzach, którzy nie chcą wykonywać swoich obowiązków w czasie pandemii koronawirusa. Do wpisu Miller dołączył zdjęcia medyków. Internauci zwracają uwagę, że fotografie na pewno nie są z Polski. Przedstawili dowód.

Wicepremier Sasin we wtorek Programie Pierwszym Polskiego Radia stwierdził, że szpitale dysponują odpowiednią liczbą łóżek, respiratorów i innych środków medycznych, ale „niestety występuje taki problem jak brak woli części środowiska lekarskiego”. – Oczywiście bardzo wielu lekarzy, pielęgniarek, personelu medycznego z wielkim poświęceniem wykonuje swoje obowiązki, ale część tych obowiązków wykonywać nie chce – mówił Sasin.



„Jednak nie można przy tym zamykać oczu na twarde dane – np. woj. opolskie, gdzie ok. 95 proc. lekarzy NIE stawia się na wezwanie wojewody do walki z epidemią (niestety, nie jest to wyjątek w skali kraju)” – napisał Sasin na Twitterze. „Czy mamy udawać, że jest to w porządku względem pacjentów i tej części medyków, która heroicznie walczy z koronawirusem?” – dodał wicepremier.



Słowa Sasina skrytykował były premier, obecnie europoseł Leszek Miller. „Przypomina mi się taki dowcip: Wchodzi klient do rzeźnika i mówi: – przepraszam to na wystawie to świński ryj? Nie to lustro” – napisał polityk SLD.



Do wpisu dodał zdjęcia, które przedstawiają lekarzy. Część internautów od razu zwróciła mu uwagę, że to fotografie sprzed kilku miesięcy, które nie są z Polski. Na dowód tego jeden z nich udostępnił wpis z tymi samymi zdjęciami, datowany na połowę kwietnia.

A fotki skąd zajumałeś, bezczelny kłamco?

Pełno ich w necie i na pewno nie są z Polski. https://t.co/wLSGDGRQb4 pic.twitter.com/JfWTvMb8Hy — Magda Mirecka (@MagMirec) October 15, 2020

Next year I don’t wanna hear about the Oscar, Grammys, Tonys or Golden Globes. I don’t want to see a single pathetic... Opublikowany przez Positive Poniedziałek, 6 kwietnia 2020

Next year (2021), I don’t want to hear about the Oscars, Grammys, Tonys or Golden Globes. I don’t want to see actors, singers, celebrities or sports personalities on any red carpet.



I want to see doctors and all other essential workers get free red carpet parties with awards. pic.twitter.com/4UbhMaQqHZ — UGAMAN 🔱🔱 (@Ugaman01) May 2, 2020

źródło: Twitter

Takie zdjęcia krążyły po sieci już kilka miesięcy temu.Wojewodowie zwrócili się z prośbą do izb zrzeszających lekarzy o kierowanie personelu medycznego do pracy w związku z koronawirusem. Ich apel nie spotkał się z odzewem kadry medycznej; w niektórych województwach izby nie skierowały żadnej osoby.W woj. opolskim (które wskazywał Sasin) wojewoda od marca 2020 r. wydał 179 decyzji, z czego do pracy skutecznie skierowano 13 osób, w tym 10 lekarzy. Decyzje te miały dotyczyć 160 lekarzy, osmiu pielęgniarek i jednego diagnosty laboratoryjnego. Jednak lekarze odmawiali podjęcia pracy lub korzystali ze zwolnień lekarskich.