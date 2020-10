Z pięcioma szczeniakami utknęła pod podłogą. Pomoc przyjechała na sygnale

Suczka z pięcioma szczeniakami utknęła pod podłogą zamkniętego garażu. Jej popiskiwanie usłyszeli sąsiedzi. Na pomoc wezwano strażaków i policję. – Okazało się, że Nana zgubiła się właścicielce miesiąc wcześniej – mówi nam starszy sierżant Izabela Kłosowska z Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku.

Policjantów wezwano do Łap. Sąsiedzi usłyszeli, jak z zamkniętego garażu na jednym z osiedli słychać skomlenie psa. Najpierw wezwano straż pożarną; ta o pomoc poprosiła policjantów.



Funkcjonariusze ustalili właściciela garażu. Kiedy go otworzył, w dziurze w podłodze odkryto suczkę i szczeniaki.



– Najwyraźniej znalazła tu schronienie, oszczeniła się, ale nie umiała już się samodzielnie wydostać – wyjaśnia policjantka.



Właściciel garażu nie zauważył dzikiej lokatorki.



Szybko odnaleziono właścicielkę psa. Kobieta wyjaśniła, że ciężarna Nana zgubiła się przed miesiącem. Teraz z piątką dzieci wróciła do domu.

