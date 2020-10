Prokuratura zabezpieczyła majątek miliardera Leszka Cz. Wiemy, o jakie kwoty chodzi

Śledczy zabezpieczyli potężną część majątku miliardera Leszka Cz. Jak się nieoficjalnie dowiadujemy, chodzi o mienie o wartości co najmniej kilkudziesięciu milionów złotych. W piątek warszawski sąd zdecyduje ws. aresztowania biznesmena.

O zabezpieczeniu majątku Leszka Cz. jako pierwsze poinformowało radio RMF FM. Jedyne, co usłyszeliśmy, to „kwota jest niebagatelna, robi wrażenie, jednak jest niższa niż suma szkody wyrządzonej klientom banku” – podaje radio.



Rozgłośnia twierdzi, że prokuratura chce mu postawić zarzuty dotyczące oszustwa na szkodę klientów banku w wysokości blisko 130 mln zł, a także działania na szkodę spółki w kwocie ponad 80 mln zł. Chodzi o aferę GetBack.



Z informacji portalu tvp.info wynika, że faktycznie doszło do zabezpieczenia majątku Cz. Chodzi o bajońskie kwoty – majątek wartości co najmniej kilkudziesięciu milionów złotych.



Jak się dowiedzieliśmy, zarzuty wobec Cz. mają dotyczyć większych kwot, niż podaje RMF FM.



W piątek w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia odbędzie się posiedzenie aresztowe ws. Leszka Cz. Wniosek skierowała Prokuratura Regionalna w Warszawie, która prowadzi śledztwo ws. afery GetBack. Prokuratura nie informuje o treści zarzutów, jakie mają zostać ogłoszone biznesmenowi.

Według RMF FM były właściciel GetBacku przebywa za granicą, dlatego nie jest możliwe zatrzymanie go. Decyzja o tymczasowym aresztowaniu Czarneckiego jest potrzebna prokuraturze, by można było za nim wystawić list gończy.



Śledztwo dotyczące tzw. afery GetBack zostało wszczęte 24 kwietnia 2018 r. po zawiadomieniach przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego. Postępowanie dotyczy wyrządzenia szkody majątkowej o wielkich rozmiarach, prowadzenia ksiąg rachunkowych wbrew przepisom i podawanie nieprawdziwych informacji. Straty szacuje się nawet na 2,6 mld zł.



Z informacji prokuratury wynika, że początkowo Idea Bank prowadził sprzedaż obligacji GetBack bez wymaganego zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego. Papiery te sprzedawano pod pozorem zawierania umów na lokaty bankowe, nie informując klientów co do gwarancji zysku i bezpieczeństwa inwestycji.



Według prokuratury motywem działania sprawców miało być osiągnięcie korzyści majątkowych z tytułu prowizji. Zarzuty przedstawiono m.in. byłym prezesom Idea Banku Jarosławowi A. i Tobiaszowi M. oraz pozostałym członkom zarządu.



Zarzuty usłyszało również kilku dyrektorów departamentów banku, radca prawny, pracownicy oraz osoby powiązane z innymi podmiotami, które sprzedawały obligacje GetBack.

