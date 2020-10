19-latek stracił oko w walkach rycerskich. Ogłoszenie wyroku przesunięto

Z powodu choroby sędziego nie doszło w czwartek do publikacji wyroku w procesie cywilnym o 300 tys. zł zadośćuczynienia od samorządu województwa podlaskiego dla chłopaka, który stracił oko w czasie pokazowych walk rycerskich. Sąd Okręgowy w Białymstoku ma orzeczenie ogłosić za tydzień.

Sprawa związana jest z wypadkiem, do którego doszło we wrześniu 2015 r., w czasie Festynu Archeologicznego w miejscowości Zbucz (Podlaskie).



W czasie pokazów średniowiecznych walk, które były atrakcją tej imprezy, 19-letni wówczas chłopak został trafiony w twarz tak nieszczęśliwie, że doznał poważnych obrażeń i ostatecznie stracił oko.



Półtora roku temu zakończył się prawomocnym uniewinnieniem proces karny mężczyzny, którego prokuratura oskarżyła o to, że zadał toporem cios, po którym miało dojść do tak poważnych obrażeń. Sąd oparł się m.in. na opinii biegłych, wedle których obrażenia nie pochodzą od uderzenia taką bronią (chodziło o tzw. topór duński), jakiej oskarżony wtedy w walce używał. Sąd zapoznał się też z zapisami wideo.

Teraz sprawą zajmuje się sąd cywilny; wpłynął bowiem do niego pozew poszkodowanego przeciwko samorządowi województwa podlaskiego. Chodzi o to, że pod jego patronatem i na zlecenie odbywała się impreza zorganizowana 5 lat temu w Zbuczu i była przez samorząd częściowo finansowana.

Pozew opiera się na zapisach art. 417 par. 2 Kodeksu cywilnego, mówiącego o tym, że jeżeli wykonywanie zadań z zakresu władzy publicznej zlecono, na podstawie porozumienia, jednostce samorządu terytorialnego albo innej osobie prawnej, solidarną odpowiedzialność za wyrządzoną szkodę ponosi ich wykonawca oraz zlecająca je jednostka samorządu terytorialnego albo Skarb Państwa.



Pełnomocnik poszkodowanego chłopaka domaga się 300 tys. zł zadośćuczynienia. Pełnomocnik samorządu województwa chce oddalenia pozwu w całości. Argumentuje, że o ile nie ma wątpliwości, że samorząd współorganizował festyn wraz z gminą Czyże, to jego udział ograniczył się do wkładu finansowego, zaś za bezpieczeństwo tej imprezy masowej odpowiadała gmina.



Do tego województwo miało zawartą umowę cywilną ze stowarzyszeniem miłośników rekonstrukcji historycznych, które odpowiadało za inscenizowane walki, dostarczenie i sprawdzenie strojów czy broni pod kątem bezpieczeństwa.