Zakaźnik o słowach Sasina ws. lekarzy: Mam dowody, że ma rację

„Wczorajszy dzień dostarczył mi niestety dowodów na to, że Sasin ma rację” – napisał profesor Robert Flisiak, prezes Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych w liście skierowanym do szefa Naczelnej Izby Lekarskiej. To reakcja na słowa wicepremiera Sasina, który powiedział, że część lekarzy nie chce wykonywać swoich obowiązków w czasie pandemii koronawirusa.

We wtorek Jacek Sasin mówił, że na linii frontu walki z Covid-19 „występują problemy”. Jako jeden z nich wymienił „zaangażowanie części personelu medycznego i lekarzy”. Choć podkreślił, że dotyczy to części środowiska medycznego, jego słowa spotkały się z ostrą krytyką.



Zareagował także profesor Robert Flisiak, prezes Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych w liście skierowanym do szefa Naczelnej Izby Lekarskiej.



W dokumencie cytowanym przez dorzeczy.pl profesor wskazuje, że po początkowym oburzeniu musiał przyznać rację wicepremierowi.



„W pierwszej reakcji na słowa Sasina zareagowałem tak jak Pan – oburzeniem, mało tego, stekiem wyzwisk. Ale wczorajszy dzień dostarczył mi niestety dowodów na to, że Sasin ma rację. Najpierw ratowniczka odmówiła przyjścia do pacjenta, bo ma COVID-19, a »ta choroba nie jest w zakresie jej obowiązków«” – napisał Flisiak.

źródło: dorzeczy.pl

Potem prof. Flisiak wymienia kolejne sytuacje, jakich był świadkiem.„Podczas spotkania z dyrekcją ordynatorzy oddziałów płucnych odmówili przejmowania od nas pacjentów po przebytym ostrym COVID-19, których problemy są typowo pulmonologiczne, będące powikłaniem COVID-19, których nie możemy wypisać ani do domu, ani do izolatorium, bo nadal wymagają opieki medycznej” – wymienia prof. Flisiak.„Nie pomogło tłumaczenie, że oni nie są już zakaźni. Ordynatorzy oddziałów pulmonologicznych mają w nosie dowody naukowe i rozporządzenie Ministerstwa Zdrowia, domagają się podwójnej negatywizacji, co oczywiście jest możliwe u większości chorych dopiero po jakichś 3-4 tygodniach. A my nie mamy miejsc dla chorych w ostrym stanie” – zakończył swój list ekspert.