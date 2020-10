Nowe doniesienia ws. Beaty Morawiec. Sąd w Krakowie „podjął czynności”

Krakowscy sędziowie informowali, że mimo decyzji Izby Dyscyplinarnej Beata Morawiec wciąż orzeka. Teraz biuro prasowe Sądu Okręgowego w Krakowie poinformowało nas, że dotarł do nich faks z Sądu Najwyższego z najnowszą decyzją ws. sędzi. „Wiceprezes Sądu po zapoznaniu się z treścią orzeczenia podjął więc czynności w przedmiocie jego wykonania” – czytamy w odpowiedzi, która wskazuje, że Morawiec została zawieszona w pełnieniu obowiązków sędziowskich. Podkreślono przy tym, iż uchwała nie jest prawomocna.

„Nic się nie zmienia – sędzia Beata Morawiec nadal orzeka” – napisał ostatnio na Twitterze jeden z sędziów. Jako dowód załączył zdjęcie wokandy z minionego wtorku. Widać na nim, że w jednej ze spraw Wydziału Karnego Odwoławczego Sądu Okręgowego w Krakowie sędziów wymieniona była m.in. Beata Morawiec.



To o tyle zaskakujące, że w wyniku nieprawomocnej decyzji Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, została ona ostatnio zawieszona w obowiązkach. O sprawę zapytaliśmy więc biuro prasowe Sądu Okręgowego w Krakowie.



„Uprzejmie informuję, iż w dniu 13 października 2020 r. ok. godz. 14 do sekretariatu prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie wpłynął faks z Sądu Najwyższego Izby Dyscyplinarnej – uchwała Sądu Najwyższego uchylająca immunitet wobec pani sędzi Sądu Okręgowego w Krakowie z jednoczesnym zawieszeniem jej w pełnieniu obowiązków sędziowskich. Wiceprezes Sądu po zapoznaniu się z treścią orzeczenia podjął czynności w przedmiocie jego wykonania. Ponadto informuję, iż przedmiotowa uchwała nie jest prawomocna” – czytamy w nadesłanej portalowi tvp.info odpowiedzi.



Jak dodało biuro prasowe, przewodniczący IV Wydziału Karnego – Odwoławczego SO w Krakowie został poinformowany o konieczności podjęcia decyzji dotyczących „dalszego procedowania spraw rozpoznawanych przez sędzię Beatę Morawiec”.

A co ze sprawą, w której, jak informował jeden z sędziów, Morawiec orzekała w ostatni wtorek? „W dniu 13 października 2020 r. o godz. 12 odbyła się sprawa - sygn. akt. IV Ka 427/20, na której został wydany i ogłoszony wyrok” – zaznaczono.

Sędzia Beata Morawiec została ostatnio zawieszona w obowiązkach, a jej pensja obniżona o połowę. Decyzja jest nieprawomocna. Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego podjęła te kroki w konsekwencji działań prokuratury.



Cała sprawa to efekt wniosku śledczych, którzy zapowiadają poważne działania. Zamierzają postawić sędzi zarzuty przywłaszczenia środków publicznych, działania na szkodę interesu publicznego w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, nadużycia uprawnień i przyjęcia korzyści majątkowej. Czyny te są zagrożone karą do 10 lat pozbawienia wolności.



O to, kiedy poznamy kolejne rozstrzygnięcia w tej sprawie, portal tvp.info zapytał zastępcę rzecznika dyscyplinarnego Przemysława Radzika. Stwierdził on, że jest to głównie sfera działań prokuratorskich. Przyznał jednak, że w przypadku postępowania dyscyplinarnego, zapewne skończy się ono w ciągu 3-4 miesięcy. Wtedy, o ile zarzuty dyscyplinarne by się potwierdziły, sprawa trafi do sądu dyscyplinarnego.



– Nie chciałbym wchodzić w dziedzinę prokuratora. W oparciu o ustalenia śledczych my wszczynamy swoje postępowanie wyjaśniające, a później ewentualnie dyscyplinarne. Oznacza to, że odpowiedzialność pani sędzi będzie dwutorowa: karna na podstawie kodeksu karnego oraz dyscyplinarna na podstawie prawa o ustroju sądów powszechnych – wyjaśniał Radzik.