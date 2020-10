Epidemia koronawirusa. Dziś rekordowa liczba nowych zakażeń

Ministerstwo Zdrowia poinformowało w czwartek o 8099 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem w Polsce. To największa dzienna liczba zakażeń od początku epidemii. Z danych resortu wynika, że ostatniej doby zmarło 91 pacjentów z COVID-19. Wykonano 64,5 tys. testów.

Do tej pory najwyższy dzienny bilans zakażeń i zgonów zanotowano w środę 14 października. Wtedy resort przekazał raport o kolejnych 6526 zdiagnozowanych chorych na COVID-19 i 116 zmarłych, wśród których u 11 nie stwierdzono innych chorób współistniejących.



Natomiast we wtorek ministerstwo informowało o 5068 nowych zakażeniach i o 63 ofiarach śmiertelnych, w poniedziałek odpowiednio o 4394 i 35, w niedzielę o 4178 i 32.



Nowe potwierdzone przypadki zakażenia koronawirusem dotyczą województw: mazowieckiego (1306), małopolskiego (1303), wielkopolskiego (835), śląskiego (822), łódzkiego (691), pomorskiego (458), podkarpackiego (420), dolnośląskiego (382), kujawsko-pomorskiego (318), lubelskiego (315), świętokrzyskiego (283), opolskiego (282), warmińsko-mazurskiego (191), zachodniopomorskiego (177), lubuskiego (177), podlaskiego (139).



Z powodu COVID-19 zmarło siedem osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarły 84 osoby.



Od początku epidemii koronawirusem zakaziło się 149 903 osób, zmarło w sumie 3308 pacjentów.

Z powodu koronawirusa w szpitalach przebywa 6538 osób, u których potwierdzono zakażenie. 508 z nich podłączonych jest do respiratorów. Od początku epidemii wyzdrowiało 85 588 chorych.



Z danych MZ wynika, że od początku epidemii wyzdrowiało 85 588 osób, u których potwierdzono zakażenie, wobec 83 847 w środę, co stanowi różnicę 1741 osób w ciągu doby. Na kwarantannie przebywa 296 020 osób, a nadzorem sanitarno-epidemiologicznym objęto 36 066 osób.



Z powodu koronawirusa w szpitalach przebywa 6538 osób. 508 z nich jest pod respiratorami. Liczby te sukcesywne rosną. W środę było to odpowiednio: 6084 i 467, we wtorek – 5669 i 421, w poniedziałek – 5262 i 404, w niedzielę – 4924 i 383; w sobotę – 4725 i 346. Miesiąc wcześniej, 15 września, osób hospitalizowanych było 1996, w tym 92 pod respiratorami.

