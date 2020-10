Jak lekarze odpowiedzieli na apel ws. walki z koronawirusem? Mówi wojewoda

Kwietniowy apel wojewodów do izb lekarskich o zgłaszanie się personelu medycznego gotowego do pracy przy zwalczaniu epidemii nie spotkał się z oczekiwanym odzewem medyków – czytamy w analizie dotyczącej kierowania personelu medycznego do pracy w związku Covid-19. Dokument miał powstać w jednej z komórek rządu. Dotarł do niego portal wpolityce.pl. Sprawę skomentował w rozmowie z portalem tvp.info wojewoda śląski Jarosław Wieczorek.

„W celu skutecznego wydawania decyzji w kwietniu br. wojewodowie zwrócili się z prośbą do izb zrzeszających lekarzy, pielęgniarki, położne oraz fizjoterapeutów o zgłaszanie się personelu medycznego gotowego do pracy przy zwalczaniu epidemii zakażeń wirusem SARS-CoV-2” – czytamy w dokumencie.



Jak podano, apel wojewodów nie spotkał się z oczekiwanym odzewem medyków. W woj. śląskim zgłosiło się trzech lekarzy, „z czego jedna okazała się nie mieć uprawnień lekarskich, druga utraciła uprawnienia wskutek decyzji izby dyscyplinarnej, a trzecia nie posiadała nostryfikacji dyplomu lekarza medycyny na terenie RP”.



W woj. opolskim i wielkopolskim nie było żadnego zgłoszenia, a w woj. mazowieckim „izba nie podjęła aktywnych działań w przedmiotowym zakresie”; również tu do pracy nie skierowano nikogo.





#wieszwiecej Polub nas

Po analizie danych wojewodowie wydali dalsze decyzje w sprawie.Przykładowo, w woj. śląskim wojewoda wydał je 132, z czego do pracy stawiło się 61 osób (w większości pielęgniarki). „Najczęstszym powodem odmowy przyjęcia decyzji było przedstawienie zwolnienia lekarskiego lub oświadczenie o wychowywaniu małoletniego” – czytamy.

W województwie mazowieckim wydano 235 decyzji. W praktyce do pracy skierowano 58 osób, w tym 18 lekarzy. W większości przypadków lekarze korzystali ze zwolnień lekarskich. Jak czytamy w dokumencie, „weryfikacja ich zasadności ze strony ZUS jest niezmiernie czaso- i pracochłonna”.



„Pozostali wojewodowie zgłaszali analogiczne trudności w zakresie skutecznego pozyskiwania personelu medycznego do pracy w związku z COVID-19. Z uwagi na przedstawione powyżej problemy, w tym brak oczekiwanego zaangażowania izb medycznych, wojewodowie odstąpili od wydawania dalszych poleceń skierowanych do personelu medycznego” – czytamy w dokumencie.



Jak dodano, w wielu miejscach wojewodowie występowali do izb lekarskich o udostępnienie listy osób, które (zgodnie z ustawą) mogłyby być skierowane do pracy. Nie otrzymywali jednak odpowiedzi „ze względu na powołanie się izb na przepisy RODO”.

Epidemia koronawirusa. Dziś rekordowa liczba nowych zakażeń Ministerstwo Zdrowia poinformowało w czwartek o 8099 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem w Polsce. To największa dzienna liczba zakażeń od... zobacz więcej

Wojewoda śląski Jarosław Wieczorek potwierdził w rozmowie z portalem tvp.info przedstawione w dokumencie dane odnoszące się do woj. śląskiego.



– To pokazuje, jak trudno jest nawet izbie lekarskiej, która reprezentuje środowisko medyczne, znaleźć medyków, którzy mogą być delegowani do walki z epidemią. Większość instytucji ma z tym problem, ale trzeba brać pod uwagę fakt, że większość personelu medycznego gdzieś pracuje – powiedział wojewoda.



– Jeśli deleguję jakiegoś lekarza, to staram się, na ile to jest możliwe, bardzo mocno zweryfikować, czy nie przyniesie to skutków odwrotnych do zamierzonych. Dany lekarz też pracuje w jakimś szpitalu i muszę mieć pewność, że jeśli będzie delegowany, to tam się wielka krzywda nie wydarzy – wyjaśnił.



– Mając na względzie stan epidemii, możemy się zwracać z apelem do środowiska medycznego, by przyjmowali decyzje o delegowaniu z pełnym zrozumieniem, że to nie jest indywidualna kara, tylko ogromna prośba o to, by wesprzeć walkę na najtrudniejszym froncie. Tam, gdzie ratuje się ludzkie życie, wiedząc, że jest ono ratowane również w miejscu, gdzie dany lekarz w tej chwili pracuje – dodał.



Jak stwierdził, „z punktu widzenia sztabu ten obraz jest bardziej horyzontalny”.

Szkoły zostaną zamknięte? Dziś zapadnie decyzja Rozmawiamy o tym, aby część uczniów zostało w domach. Na bieżąco analizujemy sytuację. Dziś zbiera się Rządowy Zespół Zarządzania Kryzysowego i... zobacz więcej

– Wiemy, że jeśli damy lekarza do jakiegoś szpitala, to będziemy w stanie obsłużyć odpowiednią liczbę pacjentów, którzy natychmiast potrzebują pomocy, bo trafiają w stanach ciężkich. Te delegacje trwają od kilku tygodni do maksymalnie trzech miesięcy i wielu lekarzy i pielęgniarek przyjęło taką dyspozycję. Przepracowali ten okres bardzo ciężko, w naprawdę niełatwych warunkach, natomiast w stosunku do pewnej grupy lekarzy o taką decyzję jest trudno, z bardzo wielu powodów, także np. rodzinnych – mówił.



Medykom, którzy się tego podejmą, gwarantuje się z tego tytułu wyższe wynagrodzenie i specjalny hotel, by nie narażali bliskich.



– Do środowiska instytucjonalnego medyków zaapelowałbym, by mogło wziąć część odpowiedzialności za przekonywanie lekarzy i pielęgniarek, że ta dodatkowa praca na delegacji jest absolutną koniecznością w walce z epidemią. Taka jest potrzeba chwili i to powinno być przyjęte ze zrozumieniem – powiedział Wieczorek.



Jak dodał, ostatnio izby lekarskie w województwie zostały jego decyzją włączone do zespołu zarządzania kryzysowego, zajmującego się walką z epidemią.