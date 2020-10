„Klaskaliście medykom, dziś się śmiejecie”. Poruszające nagranie ze szpitala

– Pamiętam, jak było na początku, pierwsza fala. Co żeście robili? Szliście pod szpitale, klaskaliście, przynosiliście catering tym wszystkim medykom, mówiliście, że są bohaterami. Dzisiaj przestaliście już w sklepach uważać na siebie, przestaliście myć ręce i nosić maseczki, śmiejecie się z tego wszystkiego. Otrząśnijcie się, naprawdę – słyszymy z ust mężczyzny zakażonego koronawirusem, który zaapelował, by nie rozsiewać spiskowych teorii, negujących pandemię. Nagranie pojawiło się na Twitterze.

Na nagraniu widać przebywającego w szpitalu w Elblągu mężczyznę, który ostrzega przed bagatelizowaniem pandemii.



– Z tego kolorowego świata docierają o mnie niefajne informacje. Przestańcie ludzie plotkować. Nie opowiadajcie bzdur, nie wymyślajcie jakichś spisków, nędznych teorii. Nie wiem, co się z wami wydarzyło. Moja choroba, covid, już mnie troszeczkę przejechała. Też się z tego śmiałem, bo co to znaczy „bezobjawowo”? No to mam teraz objawowo. Udało mi się po prawie tygodniu podnieść z łóżka, ale to, co przeżyłem, to jest moje. To, co widzę za tymi drzwiami, to jest coś, czego nikomu nie życzę oglądać – mówi mężczyzna.



Jak dodaje, „tu ludzie umierają, walczą nie tylko o zdrowie”.



– Tu nikt nie wybiera peselu, tu leży dziewczynka z matką, ma 13 lat. Mają kłopoty z oddechem. Jest to rodzina z Działdowa. Tutaj leży lekarz z Działdowa, lat 51. Tutaj dwa dni temu zmarł człowiek, który został pochowany tego samego dnia. To nie są żarty. Nie wiem, czym was karmią w tych mediach, ale ja wam mówię: to nie są żarty – słyszymy.

źródło: Twitter

– Pamiętam, jak było na początku, pierwsza fala. Co żeście robili? Szliście pod szpitale, klaskaliście, przynosiliście catering tym wszystkim medykom, mówiliście, że są bohaterami. Dzisiaj przestaliście już w sklepach uważać na siebie, przestaliście myć ręce i nosić maseczki, śmiejecie się z tego wszystkiego – dodaje mężczyzna, który na końcu nagrania przedstawia się z imienia i nazwiska.– Otrząśnijcie się, naprawdę. To się dzieje. Jeżeli nie zależy wam na tych kochanych babciach, dziadkach, to nie wiem, podetnijcie im normalnie żyły; przestańcie ich mordować. Zróbcie to w normalny sposób, ale nie przez covid, bo na to się umiera na raty. Tu nikt nie umiera natychmiast, tu się ludzie męczą, to strasznie boli – wyznaje pacjent.