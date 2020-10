Kilkaset interwencji strażaków w związku z podtopieniami

Od północy w środę do szóstej rano w czwartek śląscy strażacy interweniowali w regionie 396 razy, m.in. pompując wodę z podtopionych ulic i posesji. 21 razy strażacy usuwali skutki silnego wiatru. Nadal wezbrane są wody Odry, Wisły, Olzy, Brynicy, Pszczynki, Psiny i Rudy.

Utrzymujące się od kilku dni opady deszczu spowodowały wezbranie niektórych rzek w woj. śląskim oraz lokalne podtopienia; tak było np. w Krzyżanowicach na ziemi raciborskiej, gdzie wylał potok Biała Woda.



Jak poinformowała rzeczniczka śląskiej straży pożarnej mł. bryg. Aneta Gołębiowska, do rana najwięcej interwencji odnotowano w okolicach Raciborza (77) i Wodzisławia Śląskiego (63), a także w Gliwicach (37), Rybniku (32) i Cieszynie (27).



„Interwencje dotyczyły głównie pompowań wody z posesji oraz piwnic, zalewanych lokalnych dróg oraz udrażniania przepustów” – poinformowało Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Katowicach.



Według danych WCZK, w 11 punktach pomiarowych poziom wód w rzekach woj. śląskiego przekraczał stany alarmowe, a w dziewięciu punktach stany ostrzegawcze. Wezbrane są wody Odry, Wisły, Olzy, Brynicy, Pszczynki, Psiny i Rudy.

W zlewni Odry stany ostrzegawcze odnotowano na dwóch wodowskazach, a alarmowe – na sześciu. W zlewni Wisły było sześć stanów ostrzegawczych i pięć alarmowych, a w zlewni Warty – jeden stan ostrzegawczy.

W środę po południu, na polecenie prezesa Wód Polskich, po raz pierwszy proces piętrzenia wody rozpoczął zbiornik przeciwpowodziowy Racibórz Dolny, którego trwająca wiele lat budowa zakończyła się w drugiej połowie tego roku.



„Polder Racibórz Dolny podjął pracę. Aktualnie przepływ pozostaje na poziomie 900 m sześc. na sekundę, wstrzymywany jest do 600 m sześc. Pozwala to na zmniejszenie poziomu wody poniżej zbiornika. Dzięki temu już zaczął obniżać się poziom wody w Odrze, co jest odnotowane na urządzeniach pomiarowych. Na wodowskazie Racibórz-Miedonia w ostatnich godzinach poziom wody obniżył się o 13 cm” – poinformowały Wody Polskie.



Decyzja o rozpoczęciu procesu piętrzenia na zbiorniku przeciwpowodziowym Racibórz Dolny wynikała ze zwiększonego ryzyka powodziowego na terenach położonych poniżej zbiornika, gdzie znajduje się m.in. szpital w Kędzierzynie-Koźlu, przeznaczony dla osób chorych na Covid-19.



Przedstawiciele Wód Polskich tłumaczą, że zbiornik Racibórz Dolny opiera się na danych hydrologicznych z posterunku wodowskazowego na Odrze w Krzyżanowicach. Zbiornik podjął w środę pracę przy wskazaniu 711 cm, co odpowiada przepływowi w korycie Odry równemu 818 m sześc. na sekundę.

Wysoki poziom wody w Odrze w woj. śląskim, powyżej stanów ostrzegawczych i alarmowych, jest obecnie w kilku punktach pomiarowych: w Chałupkach, Krzyżanowicach, Olzie i Raciborzu-Miedoni. Z danych wynika jednak, że mimo wysokich stanów wód, obecnie Racibórz nie jest zagrożony powodzią, choć woda wylała w międzywalu Odry i Kanały Ulgi, zalewając plażę i część bulwaru.



W woj. śląskim, oprócz Odry, stany ostrzegawcze lub alarmowe przekroczone są także na Brynicy w miejscowości o tej samej nazwie oraz w Kozłowej Górze, na Pszczynce w Pszczynie i Mizerowie-Borkach, na Wiśle w Bieruniu Nowym, a także na rzece Psina w Bojanowie oraz rzece Ruda w Rudzie Kozielskiej.



Od wtorku w wybranych miejscowościach i powiatach województw śląskiej i opolskiego obowiązują ogłoszone przez wojewodów pogotowia i alarmy przeciwpowodziowe. W woj. śląskim dotyczy to powiatów: bielskiego, cieszyńskiego, wodzisławskiego, raciborskiego, żywieckiego oraz Bielska-Białej.



Lokalnie pogotowie przeciwpowodziowe obowiązuje także w sołectwie Przyszowice gminy Gierałtowice, w powiecie pszczyńskim, w sołectwach gminy Zebrzydowice: Kończycach Małych, Marklowicach Górnych i samych Zebrzydowicach, a także w gminach Krzanowice, Mstów i Sośnicowice.