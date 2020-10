Niemieccy mechanicy odmówili serwisu samolotu Łukaszenki

W sieci pojawiły się informacje, że jeden z samolotów Aleksandra Łukaszenki wylądował w Niemczech. Maszyna miała trafić tam na pewien czas w ręce mechaników, ale ci odmówili zajęcia się Boeingiem samozwańczego lidera Białorusi.

„To bardzo dobry sygnał” – napisała udostępniając szczegóły dotyczące całej historii niemiecka europosłanka Viola von Cramon-Taubadel. Polityk zasiadająca w Parlamencie Europejskim stwierdziła, że był to świetny ruch w wykonaniu jednego ze związków zawodowych Lufthansy.



Jak czytamy, maszyna o numerze rejestracyjnym EW-001PA wylądowała w Hamburgu na lotnisku Fuhlsbüttel 13 października. Tam miała przejść przegląd i zostać poddana kilku naprawom. Tak się jednak nie stało.



„Nie zapominamy o naszej długiej tradycji międzynarodowej solidarności i stoimy ramię w ramię z białoruskimi pracownikami” – głosi ulotka związkowa informująca o całej akcji i decyzji mechaników, by odstąpić od wykonania pracy.



Internauci przypominają teraz, że podobne zdarzenie miało miejsce ponad 30 lat temu, gdy na serwis do Niemiec trafił samolot rumuńskiego komunistycznego dyktatora Nicolae Ceaușescu.

