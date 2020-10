Psy zagryzły 12-latka. Zostaną uśpione

Prokuratura Rejonowa w Przemyślu podjęła decyzję o uśpieniu dwóch amstaffów, które pogryzły 12-letniego chłopca. Zlecenie na wykonanie zabiegu wydał prezydent miasta. Zaatakowany chłopiec zmarł w szpitalu.

Jak podaje portal Życie Podkarpackie, kilka dni temu prokuratura skierowała wniosek do przemyskiego magistratu. Prezydent miasta na mocy ustawy o samorządzie gminnym zdecydował o uśpieniu psów.



Ostatnie dwa tygodnie amstaffy przebywały na obserwacji w schronisku w Orzechowcach. Tam behawioryści stwierdzili, że nie stanowią zagrożenia dla otoczenia.



Przypomnijmy, pod koniec września w jednym z mieszkań w Przemyślu psy zaatakowały 12-letniego chłopca, który odwiedził swojego młodszego kolegę. 12-latek trafił najpierw do szpitala w Przemyślu, potem został przewieziony do GCZD. Chłopiec zmarł kilka dni później.



12-latek doznał głębokich ran szyi, twarzy i klatki piersiowej, miał złamaną rękę.



Właściciel psów, 50-letni Mariusz S. trafił na trzy miesiące do aresztu. Prawdopodobnie część kary odbędzie jednak w szpitalu psychiatrycznym, dokąd odwiozła go policja – podaje Życie Podkarpackie.

