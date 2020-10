Weto ws. unijnych funduszy. Europoseł: Polska nie ustąpi

Polska nie ustąpi i nie pozwoli na powiązanie unijnego budżetu z kwestiami praworządności – zapewnił w programie „#Jedziemy” europoseł PiS Jacek Saryusz-Wolski. Odniósł się w ten sposób do możliwego weta Polski ws. ustaleń budżetowych. – Skąpcy chcą wywrócić cały budżet UE, chowając się za pretekstem powiązania standardów praworządności – zaznaczył polityk.

Prezes PiS Jarosław Kaczyński w wywiadzie dla „GPC” zagroził wetem unijnych wieloletnich ram finansowych oraz Funduszu Odbudowy. „Jeśli groźby i szantaże będą utrzymane, to my będziemy twardo bronić żywotnego interesu Polski. Weto. Non possumus. I tak będziemy działać wobec każdego, kto będzie stosował wobec nas jakieś wymuszenia” – powiedział wicepremier.



Do unijnych funduszy i prób powiązania ich wypłaty z kwestią praworządności odniósł się w TVP Info deputowany do Parlamentu Europejskiego Jacek Saryusz-Wolski. Jego zdaniem to „polityczne potwierdzenie z najwyższego szczebla technicznego weta”.



Jak dodał, unijni przedstawiciele w Brukseli „nie do końca wierzą, że Polska już dalej nie ustąpi”. – Przecierają oczy i myślą, co to będzie. Jest dwojaki impas w rozmowach budżetowych: spór między PE a Radą, jeśli chodzi o kilkadziesiąt miliardów euro, i zasadniczy spór, jeśli chodzi o warunkowość co do tzw. praworządności; w zasadzie nie ma możliwości porozumienia – wskazał polityk.



Zapewnił, że w tej sprawie Polska nie ustąpi i „nie pozwoli na powiązanie unijnego budżetu z kwestiami praworządności”. – Jedna i druga strona mówi, że nie ustąpi, ale tu jest pole do kompromisu. Lecz mamy zerojedynkową sytuację, jeśli chodzi o warunkowość budżetową – dodał.

