Pinkas: Epidemia przyspiesza, musimy przygotować się na najróżniejsze scenariusze

Niewątpliwie epidemia przyspiesza; musimy przygotować się na najróżniejsze scenariusze, w tym te najgorsze – mówi w rozmowie z „Gościem Niedzielnym” Główny Inspektor Sanitarny Jarosław Pinkas. Jak dodaje, bardzo wiele zależy od naszych zachowań.

Sebastian Kaleta zakażony koronawirusem Otrzymałem informację o zakażeniu koronawirusem, jak dotąd zakażenie przechodzę bardzo łagodnie – poinformował w środę wieczorem na Twitterze... zobacz więcej

„Gość Niedzielny” zapytał Pinkasa, skąd tak duży skok liczby zachorowań wywołanych koronawirusem.



„Niewątpliwie epidemia przyspiesza. Rejestrujemy istotny przyrost liczby zakażonych. To niepokojące zjawisko, które - trzeba przyznać – jest odnotowywane nie tylko w Polsce, ale w większości krajów europejskich. Jest to związane z powrotem Polaków do normalnego funkcjonowania, w tym m.in. ze zwykłą socjalizacją po okresie lockdownu” – mówi Pinkas.



Pytany o prognozy rozwoju epidemii w naszym kraju wskazuje, że analizowane są różne modele.



„Musimy przygotować się na najróżniejsze scenariusze, w tym te najgorsze. Bardzo wiele jednak zależy od nas samych, od naszych zachowań i stosowania zasady DDMA: Dystans, Dezynfekcja, Maseczka oraz Aplikacja. Zachęcamy do jej zainstalowania. Obostrzenia nie są po to, by odbierać komuś wolność, ale by chronić całą populację” – powiedział Pinkas.



Szef GIS tłumaczy, że sposób rozprzestrzeniana się koronawirusa zmienia się. „Obecnie dominuje transmisja rozproszona, tzn. wirus krąży w populacji i nie można jednoznacznie wskazać źródła zakażenia, tak jak np. w ogniskach. Dlatego też od 10 października cała Polska została uznana za strefę żółtą” – wyjaśnił.



Pinkas poinformował, że w Polsce ponad 200 laboratoriów wykonuje badania diagnostyczne pod kątem COVID-19.

#wieszwiecej Polub nas