Sawicki: Będę optował za rezygnacją ze współpracy z tzw. opozycją w Senacie

„Będę optował za rezygnacją ze współpracy z tzw. opozycją w Senacie” – napisał na Twitterze poseł PSL Marek Sawicki. To kolejny taki głos polityka PSL, który padł w związku z zajęciem innych pozycji w sporze o głosowaną w Senacie ustawę w sprawie ochrony zwierząt.

„Panie marszałku nic senatu nie usprawiedliwia, embargo na polskie rolnictwo nie zbliża nas do PiS, ale od dziś będę optował za rezygnacją ze współpracy z tzw. opozycją w Senacie” – napisał poseł.



To kolejny tego typu głos w ugrupowaniu w ostatnich godzinach, który padł w związku z zajęciem innych pozycji w sporze o głosowaną w Senacie ustawę w sprawie ochrony zwierząt.



– Z całą pewnością jest to koniec tego paktu w tej formie, w jakiej znaliśmy go do dziś. Od dziś musimy ułożyć tę współpracę na nowo. Zdajemy sobie sprawę, jaka jest siła trzech głosów senatorskich w tym układzie senackim, jaki jest po wyborach z 2019 r. Będziemy tej siły używać zdecydowanie częściej niż dotychczas – stwierdził w rozmowie z portalem tvp.info senator Jan Filip Libicki.



Z kolei wiceprezes PSL, poseł Dariusz Klimczak powiedział, że jego ugrupowanie jest zawiedzione współpracą z Platformą Obywatelską, przede wszystkim w Senacie.

Panie marszałku nic senatu nie usprawiedliwia, embargo na polskie rolnictwo nie zbliża nas do PiS, ale od dziś będę optował za rezygnacją ze współpracy z tzw.opozycją w senacie. pic.twitter.com/wdeyqyAQ7Y — Marek Sawicki (@SawickiMarek) October 14, 2020

