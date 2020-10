Nadal deszczowo. Pogodniej na północy kraju

W przeważającej części kraju zachmurzenie, miejscami deszcz. Od 9 do 14 stopni. Najcieplej na południu. W Przemyślu nawet do 14 stopni. Przejaśnienia na północy, na wschód od Gdańska i północnym wschodzie. Na Podhalu 9 stopni, w szczytowych partiach gór śnieg.

Na Kujawach, w Wielkopolsce i Ziemi Lubuskiej miejscami deszcz, pochmurno, ale z miejscowymi przejaśnieniami. Tam termometry pokażą od 11 do 12 stopni.



Na Górnym i Dolnym Śląsku, a także na Opolszczyźnie zachmurzenie duże z lokalnie pojawiającymi się przejaśnieniami. Tam od 10 do 12 stopni. Wysoko w Sudetach śnieg. Na Śnieżce ok. 3 stopni.



W woj. południowych i południowo wschodnich zachmurzenie duże. 9 stopni na Podhalu, do 14 w rejonie Przemyśla. Wysoko w Tatrach śnieg, dość silny i porywisty wiatr, który będzie powodował zawieje i zamiecie śnieżne.

W centrum i na Lubelszczyźnie również pochmurnie z przejaśnieniami, miejscami może padać deszcz. Termometry pokażą około 12 stopni.



Na północnym wschodzie rano mgły, zachmurzenie duże z niewielkimi przejaśnieniami. Na Mazurach i na Podlasiu niewielki deszcz. Na termometrach od 10 do 12 stopni.