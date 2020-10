Rozmowa Putina z Erdoganem. Wzywają do wysiłku na rzecz pokoju w Górskim Karabachu

Prezydenci Rosji i Turcji, Władimir Putin i Recep Tayyip Erdogan, w rozmowie telefonicznej zgodzili się, że pilnie potrzebne są wspólne wysiłki w celu jak najszybszego przerwania walk w Górskim Karabachu – poinformowały służby prasowe Kremla.

Była to pierwsza bezpośrednia rozmowa przywódców Rosji i Turcji od wznowienia pod koniec września konfliktu zbrojnego o ormiańską enklawę – przypomina agencja AFP.



„(Obaj prezydenci) potwierdzili konieczność przestrzegania rozejmu humanitarnego” zawartego 10 października w Moskwie przez przedstawicieli stron konfliktu, Armenii i Azerbejdżanu – przekazały służby prasowe Kremla. Dodano, że Putin i Erdogan zgodzili się także, że „niezbędne jest pilne podjęcie wspólnych wysiłków zmierzających do zakończenia rozlewu krwi” i przejścia do pokojowego rozwiązania konfliktu.



Putin wyraził zaniepokojenie udziałem w konflikcie bojowników z Bliskiego Wschodu, którzy są być tam sprowadzani przez Turcję, by wspomagać wojska Azerbejdżanu w walce z siłami Armenii i Górskiego Karabachu. Ankara i Baku wielokrotnie zaprzeczały tym doniesieniom – przypomina Agencja Reutera.



Erdogan przekazał swojemu rosyjskiemu odpowiednikowi, że w sprawie Górskiego Karabachu „Turcja opowiada się za trwałym rozwiązaniem” i oskarżył Armenię o utrwalanie swojej okupacji tego terenu – zaznaczono w komunikacie strony tureckiej.



Mimo obowiązującego od 10 października rozejmu humanitarnego walki między siłami azerbejdżańskimi a ormiańskimi trwają – pisze AFP.



Wspierająca Azerbejdżan Turcja zaproponowała we wtorek czterostronne rozmowy, w których oprócz dwóch kaukaskich państw uczestniczyłyby też Rosja i Turcja.



Przez swoje poparcie dla Azerbejdżanu Turcja stała się nowym graczem, który może zachwiać równowagą sił na Kaukazie, uważanym od dawna za rosyjską strefę wpływów – ocenia AFP.





