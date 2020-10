Popisowy mecz Polaków. Efektowna wygrana z Bośnią!

Nawet najwięksi pesymiści muszą się wreszcie uśmiechnąć: po dobrym meczu z Finlandią (5:1) i niezłym z Włochami (0:0), Polacy dali we Wrocławiu prawdziwy koncert, ogrywając Bośnię i Hercegowinę 3:0. Dzięki zwycięstwu, piłkarze Jerzego Brzęczka awansowali na pozycję lidera grupy w Lidze Narodów.

Już na wstępie zaznaczyć warto, że rywale szybko wyciągnęli do nas pomocną dłoń: w 15. minucie młody Anel Ahmedhodzic faulował wychodzącego na czystą pozycję Roberta Lewandowskiego, a sędzia – choć przewinienie było delikatne, niezamierzone – zgodnie z przepisami musiał wyrzuć go z boiska.



Chwilę później z powodu urazu zszedł też jeden z liderów Bośniaków, Miralem Pjanić. W dziesiątkę, bez pomocnika Barcelony, piłkarze Dusana Bajevicia po prostu nie mieli prawa przegrać.



Oddajmy jednak królowi to, co królewskie: gdy Polacy chwycili ich za gardła, nie puścili właściwie do ostatniego gwizdka. Zawładnęliśmy środkiem pola, z którym Jerzy Brzęczek może mieć coraz większy problem: w środę imponowali Karol Linetty, Jacek Góralski i Mateusz Klich, a z Finlandią i Włochami świetnie wyglądał też młodziutki Jakub Moder. Spadają za to akcje ulubieńców selekcjonera, dotychczasowych filarów kadry: Grzegorza Krychowiaka (kiedy ostatnio zagrał dobry mecz w kadrze?) i Piotra Zielińskiego, nieobecnego z powodu pozytywnego wyniku testu na koronawirusa. Choć trudno wyobrazić sobie kadrę bez tych panów, po zakończeniu zgrupowania podobnych postulatów może być sporo...

Spokojnie jestem w stanie wyobrazić sobie środek pola bez niego. Bo skoro coś funkcjonuje, to po co psuć (choć wątpię, by Brzęczek miał na tyle odwagi). Góralski na szóstce, obok Linetty, z przodu Moder/Klich. https://t.co/mt3LSf6FSH — Marcin Borzęcki (@m_borzecki) October 14, 2020

Przy takiej grze, gole po prostu musiały wpaść. Lewandowski zmarnował jedną sytuację, potem drugą, wydawało się, że przeżywa jakiś gorszy okres (z Włochami był najgorszym piłkarzem w biało-czerwonych barwach), ale przytomne wyłożenie Kamila Jóźwiaka w polu karnym pozwoliło naszemu kapitanowi się odblokować. Gdy już to zrobił – zachwycał jak zawsze. Jeszcze przed przerwą podwyższyliśmy na 2:0, a asystę-marzenię zafundował Linettemu właśnie Lewandowski: z pierwszej piłki, nad obrońcami, idealnie do główkującego pomocnika Torino. Warto docenić też to, co działo się chwilę wcześniej, czyli kilka szybkich zagrań, ruch kilku piłkarzy – widać było w tym myśl, zamiar, akcję na miarę słynnej hiszpańskiej "tiki-taki".

Dzieła zwieńczył na początku drugiej połowy... a jakże, Lewandowski. Klich dośrodkował w okolice pola bramkowego, napastnik Bayernu urwał się obrońcom i z najbliższej odległości pokonał Ibrahima Sehicia.



Chciałoby się powiedzieć: wreszcie! Wreszcie mamy powody do zadowolenia po zgrupowaniu reprezentacji. Trzy mecze, trzy niezłe rezultaty, wiele dobrych momentów i kilka ciekawych pomysłów na przyszłość. Walukiewicz z Bednarkiem w środku obrony czy jednak Glik? Góralski zamiast Krychowiaka? Linetty i Klich, Linetty i Moder czy Linetty i Zieliński? Przed Jerzym Brzęczkiem ból głowy, o którym marzy każdy selekcjoner. Całe szczęście, że do mistrzostw Europy jeszcze całkiem sporo czasu.



Tymczasem kolejne mecze reprezentacji Polski już w listopadzie: towarzyski z Ukrainą w Święto Niepodległości, kilka dni później z Włochami (15.11) i Holandią (18.11) na zakończenie fazy grupowej Ligi Narodów. Choć nie ma co popadać w nadmierny optymizm, wszak remis z Włochami nie porwał, Finlandia to europejski przeciętniak, a Bośniacy przez 75 minut grali w osłabieniu, do ligowej rzeczywistości nasi piłkarze i tak mogą wracać z podniesionymi głowami. Oby za miesiąc – gdy rywale znacznie bardziej wymagający – było podobnie.



Polska - Bośnia i Hercegowina 3:0

Bramki: Lewandowski 40', 52', Linetty 45'