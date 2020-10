Polska prowadzi z Bośnią i Hercegowiną 3:0

Polska prowadzi do przerwy z Bośnią i Hercegowiną 3:0 w meczu piłkarskiej Ligi Narodów we Wrocławiu. Bramki zdobyli: dwie kapitan Robert Lewandowski i jedną Karol Linetty. Goście od 15. minuty grają w dziesiątkę po czerwonej kartce dla Anela Ahmedhodzica.

Piłkarska reprezentacja Polski gra we Wrocławiu z Bośnią i Hercegowiną w meczu 4. kolejki grupy „1” najwyższego poziomu Ligi Narodów.



Po trzech seriach gier Biało-Czerwoni z dorobkiem 4 punktów zajmują 3. miejsce. Bośnia i Hercegowina zgromadziła do tej pory o dwa punkty mniej i jest czwarta.



Podopieczni selekcjonera Dušana Bajevicia przed sześcioma dniami odpadli w półfinale baraży o awans do turnieju finałowego mistrzostw Europy, przegrywając po rzutach karnych z Irlandią Północną. Sam szkoleniowiec podał się do dymisji po porażce.

#wieszwiecej Polub nas