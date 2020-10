Cichanouska do rodaków: Kontynuujcie strajki, stwórzcie własne związki zawodowe

Liderka białoruskiej opozycji Swiatłana Cichanouska zaapelowała do pracowników fabryk i przedsiębiorstw o kontynuowanie strajków. We wtorek postawiła Aleksandrowi Łukaszence ultimatum, zgodnie z którym, jeśli nie ustąpi, w całym kraju wybuchną powszechne demonstracje.

W nagraniu opublikowanym w internecie Swiatłana Cichanouska powiedziała, że białoruska administracja wywiera presję na protestujących. – Ale musicie wiedzieć, że robią to, bo się was boją. Jesteście ogromną siłą – podkreśliła.



Opozycjonistka zaznaczyła, że reżim straszy pracowników tym, że nowy rząd sprzeda fabryki i nie będą mogli wyżywić rodzin. Ale – jak zwróciła uwagę – to władze przez wiele lat robiły wszystko, aby nie płacić godziwych pensji.



– To, co robicie każdego dnia, przybliża nas do zwycięstwa. Jednoczcie się i podejmijcie działania. Wyjdźcie z prorządowych związków zawodowych i stwórzcie własne, które będą niezależne – zaapelowała Swiatłana Cichanouska.



Jak wskazała, tylko kontynuując walkę można przywrócić praworządność i uchronić przedsiębiorstwa przed zniszczeniem przez reżim.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: IAR

Wczoraj liderka opozycji zażądała ustąpienia Alaksandra Łukaszenki, zaprzestania przemocy wobec demonstrantów i uwolnienia wszystkich więźniów politycznych. Podkreśliła, że jeśli te żądania do 25 października nie zostaną spełnione, to „naród wyjdzie na ulice i postawi ultimatum”.