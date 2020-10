Iga Świątek zdradziła najbliższe plany sportowe [WIDEO]

Iga Świątek, zwyciężczyni wielkoszlemowego turnieju French Open podziękowała Polakom za doping i wsparcie oraz wyrazy uznania po wygranej. Tenisistka powiedziała w programie „Gość Wiadomości” TVP, że teraz chce skupić się na trenowaniu. – Najbardziej z tego wszystkiego lubię rywalizację – wyznała również.

– Na początku na pewno zaczniemy okres przygotowawczy w Warszawie. Teraz pojadę na wakacje, więc będę miała okazję odpocząć – mówiła tenisistka.



Kolejny sezon zawodów, tym razem w Australii, rozpocznie na przełomie roku. – W połowie grudnia będziemy musieli być już w Australii, ponieważ czeka nas tam kwarantanna i te przygotowania do turnieju będą inaczej wyglądały niż w innych sezonach – powiedziała tenisistka.



Iga Świątek podkreśliła, że stara się, jak najwięcej czasu poświęcać treningom. – Dla mnie bardzo ważne jest to, co robię i generalnie wiem, że bycie na najwyższym poziomie wymaga poświęcenia. Staram się poświęcać jak najwięcej. Teraz jeszcze, jak dodatkowo nie mam szkoły, to faktycznie cała moja koncentracja jest skierowana na tenis – podkreśliła sportsmenka.



– Na pewno jestem bardzo ambitna i bez treningu nie będę osiągać sukcesów, ale przyznam szczerze, że najbardziej z tego wszystkiego lubię rywalizację – podkreśliła.



W finale French Open Iga Świątek wygrała z rozstawioną z numerem czwartym Amerykanką Sofią Kenin 6:4, 6:1. Jest pierwszą Polką, która triumfowała w grze pojedynczej turnieju tej rangi. 19-latka podczas turnieju w Paryżu nie straciła seta. W 1/8 finału pokonała najwyżej rozstawioną Rumunkę Simonę Halep. Dzięki sukcesowi we French Open polska tenisistka awansowała na 17. miejsce w światowym rankingu.

