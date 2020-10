Groźba zamknięcia części huty w Krakowie. Związkowcy chcą interwencji premiera

Interwencji w sprawie decyzji o zamknięciu części surowcowej huty ArcelorMittal Poland w Krakowie i wizyty w niej domagają się od premiera Mateusza Morawieckiego przedstawiciele wszystkich związków zawodowych działających w tym zakładzie.

Szefowie czterech związków zawodowych poinformowali także w liście skierowanym do premiera o zawiązaniu międzyzwiązkowego komitetu protestacyjno-strajkowego, który podjął decyzję o pogotowiu strajkowym.



W czwartek ArcelorMittal Poland ogłosił decyzję o zamknięciu na stałe części surowcowej w krakowskiej hucie, czyli wielkiego pieca i stalowni. Spółka zamierza skoncentrować produkcję surowcową w swoim oddziale w Dąbrowie Górniczej.



Jak poinformował wtedy dziennikarzy prezes i dyrektor generalny AMP Sanjay Samaddar, decyzja związana jest z kryzysem, w jakim znalazło się europejskie hutnictwo w związku z pandemią COVID-19 oraz wyzwaniami, z jakimi mierzy się ona na światowych rynkach stali, takich jak spadek popytu, rosnące koszty uprawnień do emisji CO2 i niewystarczająca ochrona europejskiego rynku.



Związkowcy w piśmie do premiera Morawieckiego napisali, że domagają się od rządu interwencji w tej sprawie. – Domagamy się pańskiej obecności w Krakowie, domagamy się nareszcie skutecznych rozmów z właścicielami koncernu ArcelorMittal – podkreślili.



Poinformowali, że ich nadrzędnym celem jest obrona miejsc pracy. – Jesteśmy gotowi posunąć się poprzez różnego rodzaju działania, nawet do najostrzejszych form protestu, włącznie ze strajkiem – zapowiedzieli sygnatariusze listu. Wskazali, że wśród pracowników krakowskiej huty po ogłoszeniu decyzji o zamknięciu na stałe części surowcowej panuje „niepewność, ogromne rozczarowanie, wrażenie zostania oszukanym i wykorzystanym”.

– Kilkuletnia energia pracowników i przedstawicieli organizacji związkowych, interwencje, protesty i użyte argumenty w pismach wysłanych także do Pana Premiera, pomimo zapewnień wsparcia, nie przyniosło tak oczekiwanych przez załogę krakowskiej Huty rezultatów – napisali związkowcy.Wielki piec i stalownia w krakowskim oddziale AMP zostały tymczasowo wyłączone w listopadzie 2019 roku z powodu spadku zapotrzebowania na stal i dużego wolumenu importu wyrobów stalowych spoza krajów UE. Zamierzano go ponownie uruchomić w marcu tego roku, ale plany te pokrzyżowała pandemia koronawirusa.

Według władz spółki od tego czasu większość pracowników dotkniętych postojem tych instalacji znalazła zatrudnienie w innych zakładach ArcelorMittal Poland bądź – od marca 2020 roku i nadejścia pandemii koronawirusa – przebywa na tzw. urlopach postojowych.



Prezes AMP zapowiedział w zeszłym tygodniu, że proces zamykania na stałe instalacji wielkiego pieca i stalowni w krakowskiej hucie rozpocznie się w październiku i potrwa kilka tygodni. Jak zapewniał Samaddar, priorytetem dla zarządu spółki będzie wypracowanie rozwiązań ochronnych dla pracowników części surowcowej krakowskiej huty. Według niego zamknięcie dotknie bezpośrednio około 650 pracowników.



– Naszym głównym celem i wysiłkiem będzie znalezienie innych możliwości zatrudnienia w pozostałych naszych spółkach dla jak największej liczby tych pracowników – zadeklarował prezes. Dodał, że pozostałe oddziały krakowski huty, takie jak koksownia oraz część przetwórcza – dwie walcownie, linia ocynkowania i malowania blach, w którą firma w ostatnich pięciu latach zainwestowała 500 mln zł, będą funkcjonowały dalej. Stal na jej potrzeby będzie dostarczana z huty w Dąbrowie Górniczej, gdzie skoncentrowana zostanie część surowcowa w oparciu o działające tam dwa wielkie piece.



ArcelorMittal Poland jest największym producentem stali w Polsce. Firma skupia ok. 70 proc. potencjału produkcyjnego polskiego przemysłu hutniczego; w jej skład wchodzi pięć hut – w Krakowie, Dąbrowie Górniczej, Sosnowcu, Świętochłowicach i Chorzowie. Do koncernu należą także Zakłady Koksownicze Zdzieszowice, będące największym producentem koksu w Europie. AMP zatrudnia ok. 11 tys. osób, a wraz ze spółkami zależnymi ponad 13 tys. Należy do globalnego koncernu ArcelorMittal - największego na świecie producenta stali.